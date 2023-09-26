26 вересня – Всесвітній день контрацепції, його було створено за ініціативи міжнародних організацій, які займаються репродуктивним здоров'ям жінок та чоловіків. Акушер-гінеколог, лікар DOC.ua Оксана Домненко розповіла 24 Каналу про контрацепцію, її сучасні види і методи, та визнану ефективність кожного з них.

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Оксана Домненко “Майже 80% моїх пацієнток на запит гінеколога "яким методом контрацепції користуєтесь?" відповідають "ніяким". Така відповідь викликає суто професійний інтерес та насторожує лікаря, а в окремих випадках і передбачає, що зараз треба шукати причину непліддя. А річ у тім, що багато хто вважає, що контрацепція – це обов’язково приймання таблеток, що містять гормони, а перерваний статевий контакт, яким користується чимала кількість пар, контрацепцією не є. Але це не так”.

Найбільш ефективні методи контрацепції

Оральні контрацептиви

Найбільше відомі для всіх "таблетки", про які, начебто, знають всі, але використовують тільки близько 50% жінок в країнах Європи, і ще менше в Україні. Вони можуть складатися з однієї або двох складових, бути в постійній концентрації або змінюватися протягом циклу, їх можна приймати в різні вікові періоди, і деякі з них – навіть при грудному вигодовуванні.

Крім основного, контрацептивного, ефекту вони ще розв'язують деякі питання жіночого здоров’я – регулюють менструальний цикл, запобігають кровотечам, болю при менструації, профілактують деякі онкологічні хвороби. Спільним в них є одне: їх має призначити лікар після обстеження, і їх не можна починати приймати самостійно, або за порадою.

Механізм запобігання вагітності – блокування овуляції (виходу яйцеклітини з яєчника), згущення та блокування цервікального слизу (що потрібен для просування сперматозоїда в матку), та протидія наростання ендометрія (внутрішньої оболонки матки, куди має заглибитися яйцеклітина).

Оксана Домненко “Оральні контрацептиви – це спосіб контрацепції, який має найбільшу кількість міфів, страхів, чи ще якихось пересторог. Але всі вони минуть, якщо це буде підібраний лікарем саме для вас препарат”.

Вагінальні кільця

Це також спосіб гормональної контрацепції у вигляді мʼякого кільця, що вводиться жінкою самостійно та використовується протягом 21 дня на цикл.

Презервативи

Чоловічі та жіночі, різні за формами та розмірами, для орального, вагінального та анального сексу, поліуретанові, латексні та безлатексні. Мають високу фективність контрацепції та захищають від хвороб, що можуть передаватися статевим шляхом.

Важливо відзначити, що за Індексом Перля ефективність презерватива як засобу контрацепції, за умовами ідеального використання, становить 98 – 95%. За умовами типового або звичайного користування – ефективність становить 82 – 79%. Звичайне користування враховує, що він може порватися, зісковзнути.

Імпланти

Гормональні контрацептиви тривалої дії, що вводиться спеціальним пристроєм підшкірно в плече, мають вигляд мʼякої еластичної силіконової трубочки завдовжки 4 см. Термін дії – 3 роки. Вони можуть бути використані через 4 тижні після пологів та при грудному вигодовуванні.

Ін'єкційні препарати

Також гормоновмісні, дають довготривалу контрацепцію шляхом проведення однієї інʼєкції на 12 тижнів. Інʼєкційні препарати також можливо використовувати при грудному вигодовуванні.

Пластирі

Або ТТС – трансдермальні терапевтичні системи, мають вигляд тканинного пластиру, що слід щільно наклеювати на шкіру плеча, тулуба або сідниці, та змінювати 1 раз на тиждень протягом 21 дня кожного циклу.

Добровільна хірургічна стерилізація (жіноча чи чоловіча)

Незворотний метод, який потребує хірургічного втручання і може бути актуальним для пар, які вже не планують мати дітей.

Внутрішньоматкові контрацептиви (спіралі)

Зазвичай виглядають як Т-подібний пристрій. Можуть бути інертними або медикаментозними (містять мідь або срібло, або медикаменти). Термін використання до 3-5 років.

Методи з помірною та низькою ефективністю

Сперміциди

Оксана Домненко “Хімічні речовини, що інактивують або руйнують сперматозоїди у піхві до того, як вони встигнуть проникнути у шийку або матку. Можуть бути у вигляді пасти, піни, крему, вагінального супозиторія або таблетки. Ефективні протягом 15 хвилин – 8 годин, в залежності від форми”.

Перерваний статевий акт (ПСА)

Ненадійний та малоефективний спосіб контрацепції, зменшує задоволення від сексу та збільшує ймовірність не мати нормальний оргазм для обох партнерів. Не захищає від ІПСШ.

Метод лактаційної аменореї

Базується на пригніченні овуляції коли жінка має дитину на грудному вигодовуванні. Проте, це може бути дуже індивідуально, тож існує ризик пропустити момент настання фертильності.

Методи відстеження фертильності

Це є календарний метод, коли жінка уважно і ретельно відстежує свій цикл та визначає час овуляції, коли вагітність є найбільш ймовірною. Не надійний спосіб контрацепції.

Ефективність методів контрацепції

Всі методи контрацепції мають різну ефективність – це математичний розрахунок кількості випадків вагітності на рік у 100 жінок, що користуються цим методом.

По ефективності методи розподіляються на:

Дуже ефективні (0 – 0,9 вагітності на 100 жінок). До них відносять комбіновані оральні контрацептиви, гормоновмісна ВМС, імпланти та хірургічна стерилізація.

(0 – 0,9 вагітності на 100 жінок). До них відносять комбіновані оральні контрацептиви, гормоновмісна ВМС, імпланти та хірургічна стерилізація. Ефективні (1 – 9 вагітностей на 100 жінок) – таблетки з прогестином та презервативи.

(1 – 9 вагітностей на 100 жінок) – таблетки з прогестином та презервативи. Помірно ефективні (10 – 19 вагітностей) – сперміциди, метод лактаційної аменореї.

(10 – 19 вагітностей) – сперміциди, метод лактаційної аменореї. Низькоефективні (20 і більше вагітностей на 100 жінок) – перерваний статевий акт, календарний спосіб контрацепції.

Існує безліч різних методів контрацепції, проте вони не є універсальними. Але вони обов’язково мають бути індивідуальними та підібраними для вас з урахуванням загального стану здоров'я, віку, рівня активності статевого життя, числа статевих партнерів, наміру в майбутньому мати дітей, наявності в сім'ї певних захворювань.