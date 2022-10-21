Під час пандемії Чорної смерті у Європі загинула половина людей. У ВВС зазначили, що дослідження, яке аналізувало ДНК багатовікових скелетів, виявило мутації, які допомогли людям пережити хворобу.

До теми Танцювальна чума в Середньовіччі: невідома хвороба, яка змушувала людей танцювати до смерті

Однак ті самі мутації пов'язані з аутоімунними захворюваннями, які вражають людей сьогодні.

Чорна смерть є одним із найважливіших, найсмертоносніших і найпохмуріших моментів в історії людства. Вважається, що загинули до 200 мільйонів людей.

Як чума впливає на людей зараз

Раніше дослідники підозрювали, що Чорна смерть вплинула на еволюцію людини, і проаналізували ДНК 206 стародавніх скелетів. Проаналізували рештки чумних масових поховань у Лондоні, а також інші зразки, що надійшли з Данії. Зазначили, що з правильними мутаціями люди мали на 40% більше шансів вижити після чуми.

Це величезний ефект, це сюрприз — виявити щось подібне в геномі людини, – сказав мені професор Луїс Баррейро з Чиказького університету.

Однак проблема в тому, що мутації були пов'язані з аутоімунними захворюваннями. Мовиться про запальну хворобу кишківника Крона – те, що допомогло зберегти людям 700 років тому, але може завдати шкоди здоров'ю сьогодні.

"Тож ці шрами з минулого все ще впливають на нашу сприйнятливість до хвороб сьогодні, у досить дивовижний спосіб", – сказав професор Баррейро.

Чи впливатиме коронавірус на наступні покоління

Проте вчені вважають, що пандемія коронавірусу не залишить подібних наслідків, оскільки хвороба здебільшого вбиває людей похилого віку, які пройшли межу народження дітей. Щодо чуми, то саме здатність вбивати людей різних вікових груп і в такій великій кількості означала тривалість впливу.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.