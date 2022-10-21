Во время пандемии Черной смерти в Европе погибла половина людей. В BBC отметили, что исследование, которое анализировало ДНК многовековых скелетов, выявило мутации, которые помогли людям пережить болезнь.

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Однако те же мутации связаны с аутоиммунными заболеваниями, поражающими людей сегодня.

Черная смерть – одним из самых важных, самых смертоносных и самых мрачных моментов в истории человечества. Считается, что погибли до 200 миллионов человек.

Как чума влияет на людей сейчас

Ранее исследователи подозревали, что Черная смерть повлияла на эволюцию человека и проанализировали ДНК 206 древних скелетов. Проанализировали остатки чумных массовых захоронений в Лондоне, а также другие поступившие из Дании образцы. Отметили, что с правильными мутациями люди имели на 40% больше шансов выжить после чумы.

Это огромный эффект, это сюрприз — выявить что-то подобное в геноме человека, – сказал мне профессор Луис Баррейро из Чикагского университета.

Однако проблема в том, что мутации были связаны с аутоиммунными заболеваниями. Речь идет о воспалительной болезни кишечника Крона – то, что помогло сохранить людям 700 лет назад, но может нанести вред здоровью сегодня.

"Поэтому эти шрамы из прошлого все еще влияют на нашу восприимчивость к болезням сегодня, довольно удивительным способом", – сказал профессор Баррейро.

Будет ли коронавирус влиять на следующие поколения

Однако ученые считают, что пандемия коронавируса не оставит подобных последствий, поскольку болезнь в основном убивает пожилых людей, прошедших черту рождения детей. Что касается чумы, то именно способность убивать людей разных возрастов и в таком большом количестве означала продолжительность воздействия.

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