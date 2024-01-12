Властивості термобілизни багато в чому залежить від матеріалу. Його вибір залежить від рівня фізичної активності людини.

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Як обрати термобілизну

Помірна активність – прогулянки, швидка ходьба або робота на відкритому повітрі, в той час, як інтенсивна активність передбачає біг, підйом в гору або гру в хокей. Спочатку важливо вирішити, за якої температури ви будете носити термобілизну і яка буде ваша мета.

Натуральні матеріали добре підходять лише для навантаження помірної інтенсивності. Наприклад, бавовна швидко стає мокрою і перестає зберігати тепло. Вовняні вироби пропускають повітря та одночасно добре утримують тепло, але вони вимагають особливого догляду: щоб зберегти форму і властивості, їх потрібно прати вручну або в спеціальних режимах без віджиму.

Термобілизна, виготовлена з синтетичних матеріалів, таких як поліестер, поліамід, акрил, буде відмінним вибором для активних занять. Воно відводить вологу і завдяки своїй пористій структурі створює теплий повітряний шар між тілом і тканиною. Доглядати за такою білизною не важко: вона швидко сохне, не деформується і не збігається.

Оптимальним рішенням буде комбінована термобілизна, де нижній шар виконаний із натурального матеріалу, а верхній – із синтетичного. Така комбінація забезпечує високу тепломісткість і відводить рідину, тому вона підходитиме як для активного спорту, так і для прогулянок парком.

Види термобілизни

Термобілизна не має конкретних температурних режимів, оскільки відчуття холоду у кожного індивідуальне і залежить від багатьох факторів: вмісту жиру в організмі, стану здоров'я, способу життя і навіть статі. Проте виробники термобілизни визначають кілька видів термобілизни з урахуванням фізичної активності. Ось їх маркування:

X-Light, Extra-Light, Cool – термобілизна призначена для інтенсивних занять у теплу погоду в літньо-осінній період при температурі до +10 градусів.

– термобілизна призначена для інтенсивних занять у теплу погоду в літньо-осінній період при температурі до +10 градусів. Light – при помірному фізичному навантаженні підходить для температури до +10 градусів, при високому – може витримувати температуру до -10 градусів.

– при помірному фізичному навантаженні підходить для температури до +10 градусів, при високому – може витримувати температуру до -10 градусів. Warm – створено для холодної пори року, добре зберігає тепло при температурі до -20 градусів та помірному фізичному навантаженню.

– створено для холодної пори року, добре зберігає тепло при температурі до -20 градусів та помірному фізичному навантаженню. X-Warm – розроблено для екстремально холодних умов.

Отже, не завжди синтетика – це погано, а натуральні тканини – найкращий варіант, щоб зігрітися. Тому термобілизну потрібно вибирати з урахуванням фізичної активності, температури на вулиці й при цьому не забувати про зручність.