Свойства термобелья во многом зависят от материала. Его выбор зависит от уровня физической активности человека.

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Как выбрать термобелье

Умеренная активность – прогулки, быстрая ходьба или работа на открытом воздухе, в то время как интенсивная активность предполагает бег, подъем в гору или игру в хоккей. Сначала важно решить, при какой температуре вы будете носить термобелье и какова будет ваша цель.

Натуральные материалы хорошо подходят только для погрузки умеренной интенсивности. Например, хлопок быстро становится мокрым и перестает сохранять тепло. Шерстяные изделия пропускают воздух и одновременно хорошо удерживают тепло, но они требуют особого ухода: чтобы сохранить форму и свойства, их нужно стирать вручную или в специальных режимах без отжима.

Термобелье, изготовленное из синтетических материалов, таких как полиэстер, полиамид, акрил, будет отличным выбором для активных занятий. Оно отводит влагу и благодаря своей ячеистой структуре создает теплый воздушный слой между телом и тканью. Ухаживать за таким бельем не трудно: оно быстро сохнет, не деформируется и не совпадает.

Оптимальным решением будет комбинированное термобелье, где нижний слой выполнен из натурального материала, а верхний – из синтетического. Такая комбинация обеспечивает высокую теплоемкость и отводит жидкость, поэтому она будет подходить как для активного спорта, так и для прогулок по парку.

Виды термобелья

Термобелье не имеет конкретных температурных режимов, поскольку ощущение холода у каждого индивидуальное и зависит от многих факторов: содержания жира в организме, состояния здоровья, образа жизни и даже пола. Однако производители термобелья определяют несколько видов термобелья с учетом физической активности. Вот их маркировка:

X-Light, Extra-Light, Cool – термобелье предназначено для интенсивных занятий в теплую погоду в летне-осенний период при температуре до +10 градусов.

– термобелье предназначено для интенсивных занятий в теплую погоду в летне-осенний период при температуре до +10 градусов. Light – при умеренной физической нагрузке подходит для температуры до +10 градусов, при высокой – может выдерживать температуру до -10 градусов.

– при умеренной физической нагрузке подходит для температуры до +10 градусов, при высокой – может выдерживать температуру до -10 градусов. Warm – создано для холодного времени года, хорошо сохраняет тепло при температуре до -20 градусов и умеренной физической нагрузке.

– создано для холодного времени года, хорошо сохраняет тепло при температуре до -20 градусов и умеренной физической нагрузке. X-Warm – разработан для экстремально холодных условий.

Итак, не всегда синтетика – это плохо, а натуральные ткани – самый лучший вариант, чтобы согреться. Поэтому термобелье нужно выбирать с учетом физической активности, температуры на улице и при этом не забывать об удобстве.