Креми з SPF є важливими не лише для дорослих, а й для дітей. Малюкам до шести місяців рекомендують наносити сонцезахисний крем на невеликі ділянки тіла.

Про це написала лікар-педіатр Тетяна Тульчак на своїй сторінці в інстаграмі.

Читайте також Безпечна засмага: як правильно обрати сонцезахисний крем

Як обрати сонцезахисний крем

Є два типи сонцезахисних кремів, які містять або фізичні фільтри або хімічні.

"Фізичні фільтри ніби віддзеркалюють сонячні промені від шкіри. В складі таких кремів ви знайдете оксид цинку або діоксид титану. Хімічні фільтри діють як губка, адсорбуючи сонячні промені. В складі таких кремів є оксибензон, авобензон, октокрилін", – пояснила Тульчак.

Лікар рекомендує шукати на етикетці інформацію про широкий спектр дії, який захищатиме від UVB та UVA променів сонця такої довжини, що досягають землі.

Пам'ятайте, що шкіра дитини дуже вразлива тому краще використати будь-який сонцезахст, ніж не використати взагалі,

– заявила Тетяна Тульчак.

Коефіцієнт захисту від сонця (SPF) має бути не менше 15-30, найкраще – 50, а крем повинен бути водостійким. Також корисно наносити для губ бальзами з SPF-фактором не менше 15.

Для чутливих ділянок тіла, таких як ніс, щоки, верхівки вух і плечей вибирайте сонцезахисний крем з оксидом цинку або діоксидом титану. Ці продукти можуть бути видимі на шкірі після нанесення, це є зручним, щоб не пропустити жодних ділянок шкіри,

– додала вона.

Як правильно наносити сонцезахисний крем

Крем рекомендовано наносити у великій кількості, щоб покрити усі ділянки тіла, особливо чутливі.

Треба наносити крем за 15-30 хвилин до виходу на вулицю.

Дітям до шести місяців, згідно з рекомендаціями ААР, варто наносити крем тільки на невеликі ділянки тіла , такі як обличчя. Через це малюкам слід ретельно добирати захисний одяг та перебувати у тіні.

, такі як обличчя. Через це малюкам слід ретельно добирати захисний одяг та перебувати у тіні. Натомість дітям після 6 місяців варто наносити крем на всі ділянки тіла та з обережністю навколо очей, щоб уникнути потрапляння крему в очі.

Дітям не рекомендоване нанесення кремів у вигляді спрею, для запобігання потрапляння його частинок у дихальні шляхи,

– зазначила педіатр.

Як правильно засмагати: дивіться відео