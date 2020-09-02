Дослідники з Ізраїлю придумали, як зберегти вагу після дієти та не поправитися знову. Для цього буде потрібно приймати капсули, до складу яких входить власний кал.

До такого висновку дійшли науковці з Університету імені Бен-Гуріона, пише The Times of Israel.

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Вони вважають, що вагу вдасться зберегти, якщо людина в процесі схуднення змінить склад бактерій, які входять в мікробіом. Коли це станеться, у неї можна взяти кал з оновленим мікробіомом, обробити його і помістити всередину капсул. Самі капсули при цьому без смаку і не мають запаху.

Метод спрацював не для всіх

Вчені випробували метод на волонтерах і визначили, що він спрацював тільки на одній групі, яка дотримувалася суворої дієти, в результаті чого змінила мікробіом.

Група харчувалася товченою манкайскою ряскою – морською рослиною, багатою білком і вітамінами, а також волоськими горіхами і зеленим чаєм. І також споживали таблетки з калом.

Як проходило дослідження

Дослідження тривало 14 місяців у співпраці з американськими та європейськими вченими. Групу з 90 добровольців дослідники поділили на три частини, кожній з яких призначили свою дієту. Через шість місяців представники груп здали кал. Далі вчені ще розділили кожну з трьох груп ще на дві: першим давали плацебо, а другим – капсули з фекаліями.

Групі, що вживали пів року манкайску ряску і приймала капсули, така схема допомогла – вони набрали тільки 17% зі скинутих 8,3 кілограма в середньому. На інших метод не подіяв: прихильники тієї ж дієти, які вживали при цьому плацебо, відновили в середньому 50% набраної ваги.