Исследователи из Израиля придумали, как сохранить вес после диеты и не поправиться снова. Для этого потребуется принимать капсулы, в состав которых входит собственный кал.

К такому выводу пришли ученые из Университета имени Бен-Гуриона, пишет The Times of Israel.

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Они считают, что вес удастся сохранить, если человек в процессе похудения изменит состав бактерий, которые входят в микробиом. Когда это произойдет, у него можно взять кал с обновленным микробиомом, обработать его и поместить внутрь капсул. Сами капсулы при этом безвкусны и не имеют запаха.

Метод сработал не для всех

Ученые опробовали метод на волонтерах и определили, что он сработал только на одной группе, которая придерживалась строгой диеты, в результате чего сменила микробиом.

Группа питалась толченой манкайской ряской – морским растением, богатым белком и витаминами, а также грецкими орехами и зеленым чаем. И также потребляли таблетки с калом.

Как проходило исследование

Исследование длилось 14 месяцев в сотрудничестве с американскими и европейскими учеными. Группу из 90 добровольцев исследователи поделили на три части, каждой из которых назначили свою диету. Через шесть месяцев представители групп сдали кал. Далее ученые разделили каждую из трех групп еще на две: первым давали плацебо, а вторым – капсулы с фекалиями.

Группе, употреблявших пол года манкайскую ряску и принимала капсулы, такая схема помогла – они набрали только 17% из сброшенных 8,3 килограмма в среднем. На других метод не подействовал: сторонники той же диеты, которые употребляли при этом плацебо, восстановили в среднем 50% набранного веса.