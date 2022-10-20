Оновлений порядок направлення українських захисників до закладів охорони здоров'я за кордоном з'явився на сайті уряду.

Важливо Хто з чоловіків має право перетинати кордон під час воєнного стану: перелік усіх категорій

Хто з українських захисників може виїхати за кордон на лікування

Так, військовий може відправитися на лікування за кордон за наявності:

висновку про необхідність направлення на лікування за кордон;

повідомлення від Координаційного центру з надзвичайних ситуацій Європейської Комісії про готовність конкретної країни-члена ЄС на безоплатній основі прийняти на лікування або письмового підтвердження готовності закладу охорони здоров'я прийняти бійця на лікування.

Транспортування військових, які потребують лікування, до державного кордону організовує МОЗ за сприяння:

Міноборони,

МВС,

Держприкордонслужби.

Після перетину державного кордону транспортування до закладів охорони здоров'я іноземних держав здійснюється за сприяння МЗС та МОЗ.

Які документи потрібні

Додамо, що захисники зі складу Сил оборони та Сил безпеки можуть їхати за кордон, маючи такі документи:

паспорт громадянина України (якщо документ втрачено, то потрібні документи, які мають інформацію про особу, на підставі яких Держприкордонслужба дозволить перетнути кордон);

висновок про необхідність лікування за кордоном;

лист МОЗ про погоджений з іноземною стороною перелік осіб, яких заклади охорони здоров'я іноземних держав можуть прийняти на лікування.

Варто нагадати, що в Україні діє воєнний стан, який триватиме щонайменше до листопада 2022 року. Він передбачає заборону на виїзд за кордон військовозобов'язаним та придатним до служби чоловікам віком від 18 до 60 років.

Зверніть увагу! Разом з тим, є чималий список з переліком випадків, за яких чоловіки можуть законно покинути країну. Більше про це – читайте тут.

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