Обновленный порядок направления украинских защитников в учреждения здравоохранения за границей появился на сайте правительства.

Важно Кто из мужчин имеет право пересекать границу во время военного положения: список всех категорий

Кто из украинских защитников может выехать за границу на лечение

Так, военный может отправиться на лечение за границу при наличии:

заключение о необходимости направления на лечение за границу;

уведомления Координационного центра по чрезвычайным ситуациям Европейской Комиссии о готовности конкретной страны-члена ЕС на безвозмездной основе принять на лечение или письменного подтверждения готовности учреждения здравоохранения принять бойца на лечение.

Транспортировка военных, нуждающихся в лечении, к государственной границе организует Минздрав при содействии:

Минобороны,

МВД,

Госпогранслужбы.

После пересечения государственной границы транспортировка в учреждения здравоохранения иностранных государств осуществляется при содействии МИД и Минздрава.

Какие документы нужны

Добавим, что защитники из состава Сил обороны и Сил безопасности могут ехать за границу, имея следующие документы:

паспорт гражданина Украины (если документ потерян, то нужны документы, имеющие информацию о лице, на основании которых Госпогранслужба позволит пересечь границу);

заключение о необходимости лечения за границей;

письмо Минздрава о согласованном с иностранной стороной перечне лиц, которых учреждения здравоохранения иностранных государств могут принять на лечение.

Стоит напомнить, что в Украине действует военное положение , которое продлится по меньшей мере до ноября 2022 года. Он предусматривает запрет на выезд за границу военнообязанным и пригодным для службы мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет.

Обратите внимание! Вместе с тем есть немалый список с перечнем случаев, при которых мужчины могут законно покинуть страну. Больше об этом – читайте здесь.

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