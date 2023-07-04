Лікування передчасної еякуляції — це зокрема і психотерапія. Консультації можуть допомогти зменшити занепокоєння і знайти найкращий спосіб упоратися зі стресом, який викликають проблеми з еякуляцією.

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Якими засобами лікують передчасну еякуляцію

Також лікар може порекомендувати анестезуючі креми та спреї з лідокаїном або прилокаїном. Їх наносять на статевий член за 10 – 15 хвилин до сексу, щоб зменшити чутливість та уповільнити еякуляцію. Особливо ефективним може бути використання знеболювального крему з презервативом. Але такий підхід важливо обговорити з лікарем, а не користуватися самостійно.

Якщо ніяких способів не допомагають, психіатр може виписати рецепт на спеціальні ліки – вони допомагають відстрочити оргазм. Наприклад, є антидепресант дапоксетин, який розробили для лікування передчасної еякуляції.

Дослідження показують, що ліки можуть бути корисними, але потрібні подальші дослідження, щоб оцінити його ефективність. Зазвичай лікар рекомендує приймати препарат за 1 – 3 години до сексу, але не частіше ніж один раз на день. Є й інші препарати: пароксетин, сертралін чи флуоксетин. Лікування ними проводять курсом приблизно близько 1 – 2 тижнів.

Не займайтесь самолікуванням

Не варто приймати будь-які ліки та їх комбінації без призначення лікаря. Часто проблему можна вирішити без пігулок. Крім того, препарати можуть викликати побічні ефекти: нудоту, потовиділення, сонливість та зниження лібідо.

Іноді може знадобитися час, щоб підібрати відповідну комбінацію методів допомоги. Тому найкраще обговорювати та коригувати лікування з лікарем.