Майже три чверті населення земної кулі від 10 років мають мобільні телефони. Приблизно 1,3 мільярда людей від 30 до 79 років при цьому страждають на гіпертонію. Високий кров'яний тиск – основний фактор ризику серцевого нападу та інсульту, що є провідною причиною передчасної смертності у світі.

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Нове дослідження тиску

Вчені з Національного центру клінічних досліджень захворювань нирок (Китай) вирішили дізнатися, чи є зв'язок між гіпертонією та розмовами по мобільному телефону. Для цього вони використали дані Британського біобанку, куди увійшли 212 046 осіб віком від 37 до 73 років.

Інформацію про те, наскільки часто учасники дослідження користувалися мобільними телефонами, вчені зібрали за допомогою спеціальної програми, яка враховує кількість годин розмов на тиждень.

Було зроблено поправки на вік, стать, індекс маси тіла, належність до тієї чи іншої раси, сімейний анамнез гіпертонії, освіту, статус куріння, рівень холестерину та глюкози в крові, функцію роботи нирок, прийом лікарських засобів та інші фактори ризику підвищеного тиску.

Розмови по телефону підвищують тиск

Середній вік учасників становив 54 роки, 62% з них були жінками, 88% користувалися мобільними телефонами. За 12 років спостережень у 13 984 людей розвинулася гіпертонія. З'ясувалося, що у тих учасників, які розмовляли телефоном 30 і більше хвилин на тиждень, ймовірність виникнення гіпертонії в середньому була вищою на 12%, ніж у людей, які витрачали на це менше часу.

Вчені з'ясували: щотижнева розмова по телефону від 30 до 59 хвилин підвищує ризик розвитку гіпертонії на 8%, одну – три години – на 13, чотири – шість годин – на 16, понад 6 годин – на 25%. При цьому можливість розвитку гіпертонії була вищою у тих учасників, у яких в сімейному анамнезі вже було інше захворювання. Результати виявилися однаковими як для жінок, так і чоловіків.

Вчені ще мають з'ясувати, чому виникає такий зв'язок.