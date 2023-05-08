Почти три четверти населения земного шара от 10 лет имеют мобильные телефоны. Приблизительно 1,3 миллиарда человек от 30 до 79 лет при этом страдают гипертонией. Высокое кровяное давление – основной фактор риска сердечного приступа и инсульта, ведущей причиной преждевременной смертности в мире.

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Новое исследование давления

Ученые из Национального центра клинических исследований заболеваний почек (Китай) решили узнать, есть ли связь между гипертонией и разговорами по мобильному телефону. Для этого они использовали данные Британского биобанка, в который вошли 212 046 человек в возрасте от 37 до 73 лет.

Информацию о том, сколь часто участники исследования пользовались мобильными телефонами, ученые собрали с помощью специальной программы, учитывающей количество часов разговоров в неделю.

Были сделаны поправки на возраст, пол, индекс массы тела, принадлежность к той или иной расе, семейный анамнез гипертонии, образование, статус курения, уровень холестерина и глюкозы в крови, функцию почек, прием лекарственных средств и другие факторы риска повышенного давления.

Разговоры по телефону повышают давление

Средний возраст участников составил 54 года, 62% из них были женщинами, 88% пользовались мобильными телефонами. За 12 лет наблюдений у 13 984 человек развилась гипертония. Выяснилось, что у участников, которые разговаривали по телефону 30 и более минут в неделю, вероятность возникновения гипертонии в среднем была выше на 12%, чем у людей, которые тратили на это меньше времени.

Ученые выяснили: еженедельный разговор по телефону от 30 до 59 минут повышает риск развития гипертонии на 8%, один – три часа – на 13, четыре – шесть часов – на 16, более 6 часов – на 25%. При этом возможность развития гипертонии была выше у тех участников, у которых в семейном анамнезе уже было другое заболевание. Результаты оказались одинаковыми как для женщин, так и для мужчин.

Ученые еще должны узнать, почему возникает такая связь.