Шкіра на губах тонка і ніжна, тому схильна до сухості, тріскання та лущення. А холодна погода може лише посилити цей стан.

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Від яких засобів краще відмовитись

Американська асоціація дерматологів рекомендує не використовувати косметичні засоби для губ, які містять камфору, евкаліпт, ментол, ароматизатори кориці, цитрусових, м'яти, ланолін, октиноксат або оксибензон, фенол або феніл, пропілгалат, саліцилову кислоту.

Що має містити засіб для губ

Дерматологи рекомендують засоби з касторовою олією, керамідами, деметиконом, мінеральною олією, вазеліном, олією ши, сонцезахисними інгредієнтами оксидом титану або цинку. Засоби мають бути гіпоалергенними та без ароматів.

Як користуватися засобами для губ

Наносити бальзам або зволожувальний крем для губ потрібно кілька разів на день та перед сном, а не лише перед виходом на вулицю. Якщо губи дуже сухі та потріскані, спробуйте густу мазь, наприклад вазелін. Вона затримує рідину довше, ніж віск чи олія. Крім цього потрібно:

Наносити бальзам для губ із SPF 30 або вище перед виходом на вулицю. Навіть узимку важливо захищати губи від сонця.

На відкритому повітрі бальзам для губ потрібно наносити кожні 2 години.

Пити багато води, щоб уникнути зневоднення.

Не тримати губами предмети із металу. Скріпки, прикраси та інші повсякденні вироби з металу можуть подразнювати й так чутливі губи.

Прикривати губи шарфом, якщо надворі холодно.

Включати вдома зволожувач повітря.

Якщо дотримуватися цих порад, можна досягти помітного поліпшення через 2 – 3 тижні. Щоб губи знову не потріскалися, продовжуйте наносити бальзам для губ, коли він висохне у приміщенні або на вулиці.

Якщо догляд не допоміг, зверніться до дерматолога. Тріщини на губах можуть з'явитися не через погоду, а, наприклад, через алергію або дріжджову інфекцію. Дерматолог встановить причину та призначить лікування.