Лікарськими називають рослини, які мають лікувальні властивості. Наприклад, загоюють рани, заспокоюють роздратування або знімають запалення.
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Які рослини справді можуть допомогти
У рослинах і справді є речовини, які називають фітомолекулами. При контакті зі шкірою вони можуть вплинути на її стан та зовнішній вигляд. У деяких випадках це справді працює на користь.
Алое – одна з тих рослин, ефективність якої перевірена дослідженнями. Лікарі вважають гель з алое корисним засобом у лікуванні опіків легкого ступеня.
Чайне дерево – з нього отримують ефірну олію, яку наносять на обличчя точково, щоб позбутися прищів. Говорять, воно знімає запалення через антибактеріальні властивості. Це правда.
Центела азійська – екстракт рослини загоює рани та пригнічує запалення. Як відомо, засоби з центелою не викликають подразнення на шкірі. Речовини у рослині стимулюють клітини шкіри ділитися.
Чи варто зациклюватись на натуральній косметиці
Все у цьому світі складається з хімічних речовин. Тому технічно неможливо одну косметику називати натуральною чи органічною, а про іншу говорити "там сама хімія!.
Однак у виробництві косметики й справді є поняття натуральної та органічної косметики. Що до неї відносити залежить від стандартів, прийнятих у країні.
І щоб люди користувалися косметикою догляду і бачили результат, краще, щоб продукти створювалися в лабораторії. Там синтезують речовини, які не нашкодять шкірі, максимум – викликають подразнення на чутливій. Але це буде перевірено – у культурі клітин, на тваринах чи людях.
Тому краще купити алое у вигляді готового гелю, а не намагатися добути екстракт, озброївшись мачете. Так безпечніше та краще для шкіри.