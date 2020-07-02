В Україні встановили штрафи за відсутність масок у публічних місцях і транспорті. Однак пропонуємо згадати, як чимало українців нехтують правилами безпеки і одягають маску "для галочки", аби була: спускаючи її під ніс, або підборіддя тощо. Ексголова МОЗ Уляна Супрун заявила, що неправильне використання маски – це набагато гірше за її відсутність.

Ніс – ворота для вірусу SARS-CoV-2

Носіння маски у комплексі з чистими руками та фізичною дистанцією зменшить ризики зараження коронавірусом, пише Супрун.

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Ексміністерка наголосила, що маскою треба правильно користуватися, а навчають цьому людей не штрафи, а правильна комунікація.

Ніс наразі є одним із найбільш небезпечних та водночас вразливих частин тіла. Коли ми перебуваємо в місцях скупчення людей і там, звісно ж, дихаємо – завжди є ймовірність заразитися або ж інфікувати іншу людину вірусом SARS-CoV-2,

– зазначила Супрун.

Нагадаємо, що для проведення ПЛР-тестування лікарі беруть зразки з носа або зіва – задній, звужений відділ ротової порожнини, через який вона сполучається з глоткою.

Щоб заразитися коронавірусом та інфікувати інших – спустіть маску під ніс

Тому люди, які спускають маски нижче носа, НЕ є захищеними від вірусу, а створюють прямий шлях до зараження COVID-19.

Та й взагалі лишає носіння маски будь-якого сенсу. Ви ж не будете виставляти кінчик носа зі скафандра у відкритому космосі. З маскою так само. Вона працює — лише, коли вдягнена правильно, до того ж, чистими руками,

– заявила ексміністерка.



Спущена під ніс маска – не захищає від вірусу / Фото зроблене в Україні Getty Images

Збудник COVID-19 поширюється від людини до людини разом із краплями, які виділяються, коли хтось інфікований кашляє, чхає або розмовляє.

Маска забезпечує бар’єрний захист між інфікованими та незараженими людьми. Але все це спрацює за умови, що маска була одягнена та знята правильно.

Якщо ніс відкритий – захист не спрацює

На вулиці маска не потрібна лише при дотриманні фізичної дистанції в 1,5-2 метри. Але вдягніть її, якщо маєте симптоми застуди.



Спущена під ніс маска – не захищає від вірусу / Фото зроблене в Україні Getty Images

"Коли носите маску — робіть це правильно. Не треба панікувати й не треба забивати на вірус. Ми зараз в ситуації, коли найкраще рішення — просто дотримуватися правил, які сформували світові спільноти фахівців на основі серйозних досліджень", – заявила Супрун.