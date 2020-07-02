В Украине установили штрафы за отсутствие масок в общественных местах и транспорте. Однако предлагаем вспомнить, как много украинцев пренебрегают правилами безопасности и одевают маску "для галочки", чтобы была: спуская ее под нос, или подбородок и тому подобное. Экс-глава Минздрава Ульяна Супрун заявила, что неправильное использование маски – это гораздо хуже ее отсутствия.

Нос – ворота для вируса SARS-CoV-2

Ношение маски в комплексе с чистыми руками и физической дистанцией уменьшит риски заражения коронавирусом, пишет Супрун.

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Экс-министр подчеркнула, что маской надо правильно пользоваться, а учат этому людей не штрафы, а правильная коммуникация.

Нос сейчас является одним из самых опасных и одновременно уязвимых частей тела. Когда мы находимся в местах скопления людей и там, конечно же, дышим – всегда есть вероятность заразиться или заразить другого человека вирусом SARS-CoV-2,

– отметила Супрун.

Напомним, что для проведения ПЦР-тестирования врачи берут образцы из носа или зева – задний, суженный отдел ротовой полости, через который она соединяется с глоткой.

Чтобы заразиться коронавирусом и инфицировать других – спустите маску под нос

Поэтому люди, которые спускают маски ниже носа, не защищены от вируса, а создают прямой путь к заражению COVID-19.

И вообще лишает ношение маски всякого смысла. Вы же не будете выставлять кончик носа со скафандра в открытом космосе. С маской так же. Она работает – только, когда одета правильно, к тому же, чистыми руками,

– заявила экс-министр.

Спущенная под нос маска – не защищает от вируса / Фото сделано в Украине Getty Images

Возбудитель COVID-19 распространяется от человека к человеку вместе с каплями, которые выделяются, когда кто-то инфицированный кашляет, чихает или разговаривает.

Маска обеспечивает барьерную защиту между инфицированными и незараженными людьми. Но все это сработает при условии, что маска была одета и снята правильно.

Если нос открыт – защита не сработает

На улице маска не нужна только при соблюдении физической дистанции в 1,5-2 метра. Но наденьте ее, если есть симптомы простуды.

Спущенная под нос маска – не защищает от вируса / Фото сделано в Украине Getty Images

"Когда носите маску – делайте это правильно. Не надо паниковать и не надо забивать на вирус. Мы сейчас в ситуации, когда лучшее решение – просто соблюдать правила, которые сформировали мировые сообщества специалистов на основе серьезных исследований", – заявила Супрун.