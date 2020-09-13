Психологи повідомили про серйозний вплив хвороби на життя людини до та після зараження коронавірусом. Нещодавно у Харкові на COVID-19 перехворів відомий імунолог Андрій Волянський. Які наслідки хвороби він пережив – читайте далі.

Лікар розповів, що спершу відчув слабкість і температуру. А після того, як отримав позитивний тест, з'явився страх. Детальніше – в матеріалі 24 каналу.

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Волянський підкреслив, що ні медична освіта, ні розуміння, як потрібно себе лікувати, не захистили його від тривоги. "Коли з'являється сухий кашель і посилюється вночі, то аналізуєш свій стан і розумієш: це всього лише кашель. Але все одно відчувається інформаційний тиск", – зазначив він.

Пандемія тільки в України забрала життя вже понад 3 тисяч людей, а світі – більше ніж 900 тисяч. Решту людей інфекція змусила замислитися про смерть. Такий тиск не може не відбитися на психіці, переконана психологиня Віолета Браторська.

Довідка. Станом на 13 вересня у світі підтвердили 28 791 708 випадків зараження коронавірусом COVID-19, з них – 158 122 в Україні.

Її графік розписаний як ніколи – адже люди перелякані. "Тривожні розлади, страхи, безсоння. Є люди, які сильно у все це занурюються… Був клієнт, який полоскав рот хлоргексидином, обливав ноги окропом. Люди бояться вийти на вулицю, бояться контактів з людьми", – розповіла Браторська.

Можуть виникати псевдосимптоми

Надмірна зацикленість статистикою, нав'язливі думки про хворобу та смерть, одержимість миттям рук чи навпаки ігнорування правил безпеки – все це вже симптоми тривожних станів, які можуть вразити людину, випередивши COVID-19.



Одержимість миттям рук – один з тривожних станів / Фото Unsplash

Але і після одужання від коронавірусу накопичений стрес ще не скоро відпускає, пояснила психолог. Може доходити навіть до псевдосимптомів.

Зверніть увагу! Серед місць, які тепер змушують людей насторожитися – спортзали, концерти в приміщенні, громадські басейни й ресторани.

Здоровий спосіб життя – це важливо

За прогнозами інфекціоністів, на COVID-19 перехворіє до 70% населення планети. Тож імунолог Андрій Волянський радить підтримувати організм і на фізичному рівні.

Повноцінне харчування, здоровий спосіб життя, загартовування і фізичні навантаження. Медикаментозна терапія важлива, коли людина вже хворіє, не для профілактики. Вакцинація, безумовно, теж потрібна,

– наголосив лікар.

Зараз в Андрія Волянського вже 2 негативні тести тож лікар готується вийти на роботу. Зокрема, аби вакцинувати людей від сезонного грипу, про який у розпал коронавірусу також не варто забувати.