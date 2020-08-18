Пандемія коронавірусу у світі триває вже понад 5 місяців. При цьому вона встигла змінити поведінку деяких людей назавжди, а також переконання, яких вони зазвичай дотримувалися. Хтось тепер завжди митиме руки ретельніше та носитиме маску навіть під час застуди, щоб не наражати оточуючих на небезпеку.

Хтось – відмовиться від мрії здійснити круїз на лайнері, а комусь навіть снитиметься небезпека інфікуватися. COVID-19 змінює людей, яким доводиться пройти через ці нелегкі часи, міняє "інтер'єр" їхнього внутрішнього життя. Про це написав журналіст Джо Пінкстер для The Atlantic.

Тим часом ВООЗ звинуватила молодь у новій фазі пандемії COVID-19

Він опитав багатьох людей про те, як змінилося їхнє життя під час пандемії та чи вплине вона на їх майбутнє. Також він поговорив про це з експертами. Вони навіть порівняли вплив пандемії COVID-19 на людство з тим, який був в часи Великої депресії.

Що розповіли люди:

Ліа Барбах, 27 років, вчителька старших класів з Оклахоми: вона заявила, що частіше митиме руки та нікуди не виходитиме без дезінфектора і маски.

Джош Джексон, 48 років, редактор журналу Paste: він вважає, що люди продовжать носити маски навіть тоді, коли підхоплять звичайну простуду. Принаймні сам чоловік вважає, що так він не поширюватиме інфекцію.

Жаклін Развінг, 39 років, домогосподарка: жінка розповіла, що все життя мріяла про круїз Аляскою. Втім, зараз вона відмовилася від цієї мрії, бо лише одна думка про багатьох незнайомих людей, яких зачиняють на борту разом, змушує її здригнутися.

Джейн Брукс, 54 роки, працівниця IT-компанії: жінка почала страждати від проблем зі сном. Їй сниться, як прості, на перший погляд, речі можуть її вбити.

Я торкаюся уві сні поручнів і думаю, що скоро помру,

– наголошує вона.

Брукс боїться, що такі сюжети залишаться в її сновидіннях навіть після пандемії. Адже її дитинство пройшло в невеличкому містечку в штаті Алабама в часи Холодної війни. Тож у Брукс почалися нічні кошмари про апокаліпсис: як ядерний, так і християнський. Такі сни почалися в неї з 5-річного віку і тривали, аж поки вона не стала дорослою.

Зверніть увагу! У списку місць, які змушують тепер людей насторожитися, опинилися спортзали, концерти в приміщенні, громадські басейни й ресторани.

Що кажуть експерти

Попри те, що людям зараз здається, що пандемічні звички з ними назавжди, насправді ж вони можуть почати поводитися менш обережно, щойно загроза зникне.

Експерт з людської поведінки Вартонської школи при Університеті Пенсильванії Кеті Мілкмен пояснила, що звички зазвичай закріплюються, якщо вони супроводжуються "винагородами, які повторюються". Якщо загроза вірусу буде нейтралізована, зникне і "винагорода за ретельне тертя рук" в процесі їх миття. На її думку, середньостатистична людина повернеться до "простішої рутини".

Втім, навіть якщо поведінка людей з часом повернеться до норми, їх ментальність може лишитися зміненою. Приміром, описаний вплив пандемії на сновидіння може мати тривалий ефект.

Соціолог з Університету Північної Кароліни Глен Елдер порівняв пандемію з Великою депресією у США.

Майже десятиліття кризи у 30-х роках минулого століття призвело до того, що люди впродовж всього свого життя боялися викидати речі, які згодом потенційно могли б принести користь. Водночас у сотнях сімей в часи Великої депресії діти були зобов'язані готувати їжу на всіх, доставляти пакунки і косити траву. Такий досвід в дитинстві змушував багатьох американців вимагати від вже своїх дітей виконання аналогічних обов'язків.

Причиною такого колосального впливу вчений вважає надто велику тривалість кризи. Наприклад, пандемія Іспанського грипу не надто змінила поведінку людей, бо тоді все відбулося надто швидко.

Але, на відміну від коронавірусу, грип не був причиною стресу надто довго. Крім того, між хвилями в багатьох місцях було кілька місяців нормального життя. Перша хвиля іспанки взагалі була м'якою й не підірвала звичний темп життя людей,

– розповів автор книги "Великий грип: історія найбільш смертельної пандемії в історії" Джон Беррі.

В 2020 році 5 місяців (і це ще не кінець) позбавлення від нормальної рутини вже дали можливість людству переоцінити старі звички.