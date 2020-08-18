Пандемия коронавируса в мире длится уже более 5 месяцев. При этом она успела изменить поведение некоторых людей навсегда, а также убеждения, которых они обычно придерживались. Кто-то теперь всегда будет мыть руки тщательно и носить маску даже во время простуды, чтобы не подвергать окружающих опасности.

Кто-то – откажется от мечты осуществить круиз на лайнере, а кому-то даже сниться опасность заразиться. COVID-19 меняет людей, которым приходится пройти через эти нелегкие времена, меняет "интерьер" их внутренней жизни. Об этом написал журналист Джо Пинкстер для The Atlantic.

Тем временем ВОЗ обвинила молодежь в новой фазе пандемии COVID-19

Он опросил многих людей о том, как изменилась их жизнь во время пандемии и повлияет ли она на их будущее. Также он поговорил об этом с экспертами. Они даже сравнили влияние пандемии COVID-19 на человечество с тем, которое было во времена Великой депрессии.

Что рассказали люди:

Лиа Барбах, 27 лет, учительница старших классов из Оклахомы: она заявила, что будет чаще мыть руки и никуда не будет выходить без дезинфектора и маски.

Джош Джексон, 48 лет, редактор журнала Paste: он считает, что люди продолжат носить маски даже когда простудятся. По крайней мере, сам мужчина считает, что так он не будет распространять инфекцию.

Жаклин Развинг, 39 лет, домохозяйка: женщина рассказала, что всю жизнь мечтала о круизе по Аляске. Впрочем, сейчас она отказалась от этой мечты, потому что только одна мысль о многих незнакомых людях, которых закрывают на борту вместе, заставляет ее вздрогнуть.

Джейн Брукс, 54 года, работница IT-компании: женщина начала страдать от проблем со сном. Ей снится, как простые, на первый взгляд, вещи могут ее убить.

Я касаюсь во сне перил и думаю, что скоро умру,

– отмечает она.

Брукс боится, что такие сюжеты останутся в ее сновидениях даже после пандемии. Ведь ее детство прошло в небольшом городке в штате Алабама во времена Холодной войны. Поэтому в Брукс начались ночные кошмары об апокалипсисе: как ядерном, так и христианском. Такие сны начались у нее с 5-летнего возраста и продолжались, пока она не стала взрослой.

Обратите внимание! В списке мест, которые заставляют теперь людей насторожиться, оказались спортзалы, концерты в помещении, общественные бассейны и рестораны.

Что говорят эксперты

Несмотря на то, что людям сейчас кажется, что пандемические привычки с ними навсегда, на самом деле они могут начать вести себя менее осторожно, как только угроза исчезнет.

Эксперт по человеческому поведению Уортонской школы при Университете Пенсильвании Кэти Милкмен объяснила, что привычки обычно закрепляются, если они сопровождаются "повторяющимися вознаграждениями. Если угроза вируса будет нейтрализована, исчезнет и "вознаграждение за тщательное трение рук" в процесе их мытья. По ее мнению, среднестатистический человек вернется к "простой рутине".

Впрочем, даже если поведение людей со временем вернется к норме, их ментальность может остаться измененной. К примеру, описанное влияние пандемии на сновидения может иметь длительный эффект.

Социолог из Университета Северной Каролины Глен Элдер сравнил пандемию с Великой депрессией в США.

Почти десятилетие кризиса в 30-х годах прошлого века привело к тому, что люди на протяжении всей своей жизни боялись выбрасывать вещи, которые впоследствии потенциально могли бы принести пользу. В то же время в сотнях семей во времена Великой депрессии дети были обязаны готовить еду на всех, доставлять пакеты и косить траву. Такой опыт в детстве заставлял многих американцев требовать от уже своих детей выполнения аналогичных обязанностей.

Причиной такого колоссального влияния ученый считает слишком большую продолжительность кризиса. Например, пандемия Испанского гриппа не слишком изменила поведение людей, потому что тогда все произошло слишком быстро.

Но, в отличие от коронавируса, грипп не был причиной стресса слишком долго. Кроме того, между волнами во многих местах было несколько месяцев нормальной жизни. Первая волна испанки вообще была мягкой и не подорвала привычный темп жизни людей,

– рассказал автор книги "Большой грипп: история наиболее смертельной пандемии в истории" Джон Берри.

В 2020 году 5 месяцев (и это еще не конец) избавления от нормальной рутины уже позволили человечеству переоценить старые привычки.