Психологи сообщили о серьезном влиянии болезни на жизнь человека до и после заражения коронавирусом. Недавно в Харькове COVID-19 переболел известный иммунолог Андрей Волянский. Какие последствия болезни он пережил – читайте далее.

Врач рассказал, что сначала почувствовал слабость и температуру. А после того, как получил положительный тест, появился страх. Подробнее – в материале 24 канала.

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Волянский подчеркнул, что ни медицинское образование, ни понимание, как нужно себя лечить, не защитили его от тревоги. "Когда появляется сухой кашель и усиливается ночью, то анализируешь свое состояние и понимаешь: это всего лишь кашель. Но все равно чувствуется информационное давление", – отметил он.

Пандемия только в Украине унесла жизни уже более 3 тысяч человек, а в мире – более 900 тысяч. Остальных людей инфекция заставила задуматься о смерти. Такое давление не может не отразиться на психике, убеждена психолог Виолетта Браторская.

Справка. По состоянию на 13 сентября в мире подтвердили 28 791 708 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них – 158 122 в Украине.

Ее график расписан как никогда – ведь люди испуганы. "Тревожные расстройства, страхи, бессонница. Есть люди, которые сильно во все это погружаются... был клиент, который полоскал рот хлоргексидином, обливал ноги кипятком. Люди боятся выйти на улицу, боятся контактов с людьми", – рассказала Браторская.

Могут возникать псевдосимптомы

Чрезмерная зацикленность статистикой, навязчивые мысли о болезни и смерти, одержимость мытьем рук или наоборот игнорирование правил безопасности – все это уже симптомы тревожных состояний, которые могут поразить человека, опередив COVID-19.



Одержимость мытьем рук – одно из тревожных состояний / Фото Unsplash

Но и после выздоровления от коронавируса накопленный стресс еще не скоро отпускает, пояснила психолог. Может доходить даже до псевдосимптомов.

Обратите внимание! Среди мест, которые теперь заставляют людей насторожиться – спортзалы, концерты в помещении, общественные бассейны и рестораны.

Здоровый образ жизни – это важно

По прогнозам инфекционистов, COVID-19 переболеет до 70% населения планеты. Поэтому иммунолог Андрей Волянский советует поддерживать организм и на физическом уровне.

Полноценное питание, здоровый образ жизни, закаливание и физические нагрузки. Медикаментозная терапия важна, когда человек уже болеет, не для профилактики. Вакцинация, безусловно, тоже нужна,

– подчеркнул врач.

Сейчас у Андрея Волянского уже 2 негативных теста, поэтому врач готовится выйти на работу. В частности, чтобы вакцинировать людей от сезонного гриппа, о котором в разгар коронавируса также не стоит забывать.