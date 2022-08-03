Тампони – зручний засіб гігієни, який підходить для активного способу життя, занять спортом та навіть для плавання.
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Що потрібно зробити перед початком введення тампона
Спочатку помийте руки з милом та витріть їх, вони мають бути сухими. Далі визначте, в якому положенні буде зручно вводити тампон. Хтось робить це сидячи на унітазі, хтось сідає навпочіпки, а деякі дівчата радять поставити одну ногу на край ванни або унітазу.
Як вставити тампон без аплікатора
- Потягніть нитку на тампоні. Це дозволить переконатися, що нитка добре закріплена.
- Візьміть тампон за кінець з ниткою і поставте вказівний палець у основу тампона.
- Вільною рукою розведіть статеві губи.
- Введіть тампон усередину, акуратно проштовхуючи його вказівним пальцем. Якщо відчуваєте опір, трохи змініть напрямок тампона.
- Якщо відчуваєте дискомфорт, спробуйте проштовхнути тампон трохи глибше. Він повинен перебувати в середні третини піхви – там ви не відчуватимете його.
- Помийте руки.
Як вставити тампон з аплікатором
- Витягніть внутрішню трубку аплікатора так, щоб вона клацнула.
- Візьміть аплікатор за нижню частину зовнішньої трубки вказівним та великим пальцями.
- Помістіть заокруглений кінчик аплікатора перед піхвою, а потім введіть всередину по діагоналі в піхву поки вказівний і великий палець не доторкнеться до тіла.
- Проштовхніть внутрішню частину аплікатора у зовнішню.
- Вийміть аплікатор і викиньте його.
- Помийте руки.
Як вийняти тампон
- Прийміть зручне положення. Розслабтеся, зробіть кілька вдихів.
- Акуратно потягніть за нитку та повільно вийміть тампон. Може виникнути легке відчуття тертя, але це не має бути болісним.
- Викиньте тампон і помийте руки.