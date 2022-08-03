Тампоны – удобное средство гигиены, подходящее для активного образа жизни, занятий спортом и даже для плавания.

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Что нужно сделать перед началом введения тампона

Сначала помойте руки с мылом и протрите их, они должны быть сухими. Далее определите, в каком положении будет удобно вводить тампон. Кто делает это сидя на унитазе, кто садится на корточки, а некоторые девушки советуют поставить одну ногу на край ванны или унитаза.

Как вставить тампон без аппликатора

  • Потяните нить тампона. Это позволит убедиться, что нить хорошо закреплена.
  • Возьмите тампон за конец с нитью и поставьте указательный палец в основание тампона.
  • Свободной рукой разведите половые губы.
  • Введите тампон внутрь, аккуратно проталкивая его указательным пальцем. Если вы чувствуете сопротивление, немного измените направление тампона.
  • Если вы чувствуете дискомфорт, попробуйте протолкнуть тампон немного глубже. Он должен находиться в средние трети влагалища – там вы не будете чувствовать его.
  • Вымойте руки.

Как вставить тампон с аппликатором

  • Выньте внутреннюю трубку аппликатора так, чтобы она щелкнула.
  • Возьмите аппликатор нижней части наружной трубки указательным и большим пальцами.
  • Поместите закругленный кончик аппликатора перед влагалищем, а затем введите внутрь по диагонали во влагалище, пока указательный и большой палец не прикоснется к телу.
  • Протолкните внутреннюю часть аппликатора во внешнюю.
  • Извлеките аппликатор и выбросьте его.
  • Вымойте руки.

Как вынуть тампон

  • Примите удобное положение. Расслабьтесь, сделайте несколько вдохов.
  • Аккуратно потяните за нить и медленно извлеките тампон. Может возникнуть легкое чувство трения, но это не должно быть болезненным.
  • Выкиньте тампон и помойте руки.