Тампоны – удобное средство гигиены, подходящее для активного образа жизни, занятий спортом и даже для плавания.
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Что нужно сделать перед началом введения тампона
Сначала помойте руки с мылом и протрите их, они должны быть сухими. Далее определите, в каком положении будет удобно вводить тампон. Кто делает это сидя на унитазе, кто садится на корточки, а некоторые девушки советуют поставить одну ногу на край ванны или унитаза.
Как вставить тампон без аппликатора
- Потяните нить тампона. Это позволит убедиться, что нить хорошо закреплена.
- Возьмите тампон за конец с нитью и поставьте указательный палец в основание тампона.
- Свободной рукой разведите половые губы.
- Введите тампон внутрь, аккуратно проталкивая его указательным пальцем. Если вы чувствуете сопротивление, немного измените направление тампона.
- Если вы чувствуете дискомфорт, попробуйте протолкнуть тампон немного глубже. Он должен находиться в средние трети влагалища – там вы не будете чувствовать его.
- Вымойте руки.
Как вставить тампон с аппликатором
- Выньте внутреннюю трубку аппликатора так, чтобы она щелкнула.
- Возьмите аппликатор нижней части наружной трубки указательным и большим пальцами.
- Поместите закругленный кончик аппликатора перед влагалищем, а затем введите внутрь по диагонали во влагалище, пока указательный и большой палец не прикоснется к телу.
- Протолкните внутреннюю часть аппликатора во внешнюю.
- Извлеките аппликатор и выбросьте его.
- Вымойте руки.
Как вынуть тампон
- Примите удобное положение. Расслабьтесь, сделайте несколько вдохов.
- Аккуратно потяните за нить и медленно извлеките тампон. Может возникнуть легкое чувство трения, но это не должно быть болезненным.
- Выкиньте тампон и помойте руки.