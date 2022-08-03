Тампоны – удобное средство гигиены, подходящее для активного образа жизни, занятий спортом и даже для плавания.

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Что нужно сделать перед началом введения тампона

Сначала помойте руки с мылом и протрите их, они должны быть сухими. Далее определите, в каком положении будет удобно вводить тампон. Кто делает это сидя на унитазе, кто садится на корточки, а некоторые девушки советуют поставить одну ногу на край ванны или унитаза.

Как вставить тампон без аппликатора

Потяните нить тампона. Это позволит убедиться, что нить хорошо закреплена.

Возьмите тампон за конец с нитью и поставьте указательный палец в основание тампона.

Свободной рукой разведите половые губы.

Введите тампон внутрь, аккуратно проталкивая его указательным пальцем. Если вы чувствуете сопротивление, немного измените направление тампона.

Если вы чувствуете дискомфорт, попробуйте протолкнуть тампон немного глубже. Он должен находиться в средние трети влагалища – там вы не будете чувствовать его.

Вымойте руки.

Как вставить тампон с аппликатором

Выньте внутреннюю трубку аппликатора так, чтобы она щелкнула.

Возьмите аппликатор нижней части наружной трубки указательным и большим пальцами.

Поместите закругленный кончик аппликатора перед влагалищем, а затем введите внутрь по диагонали во влагалище, пока указательный и большой палец не прикоснется к телу.

Протолкните внутреннюю часть аппликатора во внешнюю.

Извлеките аппликатор и выбросьте его.

Вымойте руки.

Как вынуть тампон