Маски для обличчя допомагають знизити ризик поширення COVID-19, оскільки вони перешкоджають вільному розповсюдженню інфекційних вірусних частинок.

Якщо людина доторкнеться до брудної маски, а потім доторкнеться до рота або до носа, то вона може заразитися коронавірусом, повідомляє Healthline.

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Тому вкрай важливо мити руки до та після того, як торкаєтеся захисної маски й регулярно дезінфікувати свій засіб захисту.

Втім, маски бувають різними не лише за матеріалом, а й за технологією використання. Тому не всім їм підходить однакова дезінфекція.

Як доглядати за тканинними масками для обличчя

Помийте руки та обережно, не торкаючись очей, носа чи рота зніміть маску,

Покладіть засіб захисту в пральну машину і одразу помийте руки,

Використовуйте звичайний пральний порошок,

Періть маску при максимальній температурі, дозволеній для цього типу тканини,

Після прання дочекайтесь, поки маска висохне,

Пройдіться по масці праскою, аби піддати тканину високим температурам.

Якщо запланували прати вручну, то маску можна просто замочити у відбілювальному розчині на 5 хвилин. Але зауважте, що розчин потрібно буде ретельно змити. Після цього потрібно, аби маска сохла на свіжому повітрі.

Чи можна повторно використовувати хірургічну маску

Через низький попит не було проведено жодних експериментів на ефективну дезінфекцію хірургічних масок. Відтак, фахівці дуже наполегливо рекомендують не використовувати такі маски більше одного разу або ж більш ніж дві години.

Якщо ж ви не маєте змогу змінювати маску кожні дві години і дещо цим грішите, все ж оглядайте засіб захисту після того, як знімаєте його. Якщо маска забруднена, порвана або насичена вологою, то її точно слід викинути. А якщо ваша маска здається чистою та неушкодженою, то між використанням зберігайте її в чистому паперовому пакеті (або будь-якому чистому контейнері, який пропускає повітря).

Але вкотре наголосимо, що такі маски не рекомендують одягати повторно. Адже чистою вона може здаватися лише на вигляд.



Маска чи респіратор / Інфографіка 24 каналу