Маски для лица помогают снизить риск распространения COVID-19, поскольку они препятствуют свободному распространению инфекционных вирусных частиц.

Если человек прикоснется к грязной маске, а затем прикоснется ко рту или к носу, то он может заразиться коронавирусом, сообщает Healthline.

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Поэтому крайне важно мыть руки до и после того, как касаетесь защитной маски и регулярно дезинфицировать свое средство защиты.

Впрочем, маски бывают разными не только по материалу, но и по технологии использования. Поэтому не всем им подходит одинаковая дезинфекция.

Как ухаживать за тканевыми масками для лица

Помойте руки и осторожно, не касаясь глаз, носа или рта снимите маску,

Положите средство защиты в стиральную машину и сразу помойте руки,

Используйте обычный стиральный порошок,

Стирайте маску при максимальной температуре, указанной для этого типа ткани,

После стирки дождитесь, пока маска высохнет,

Пройдитесь по маске утюгом, чтобы подвергнуть ткань высоким температурам.

Если запланировали стирать вручную, то маску можно просто замочить в отбеливающем растворе на 5 минут. Но заметьте, что раствор нужно будет тщательно смыть. После этого нужно, чтобы маска сохла на свежем воздухе.

Можно ли повторно использовать хирургическую маску

Из-за низкого спроса не было проведено никаких экспериментов на эффективную дезинфекцию хирургических масок. Поэтому, специалисты очень настойчиво рекомендуют не использовать такие маски больше одного раза или более 2 часов.

Если вы не можете менять маску каждые 2 часа и несколько этим грешите, все же осматривайте средство защиты после того, как снимаете его. Если маска загрязнена, порвана или насыщена влагой, то ее точно следует выбросить. А если ваша маска кажется чистой и неповрежденной, то между использованием храните ее в чистом бумажном пакете (или любом чистом контейнере, который пропускает воздух).

Но в очередной раз подчеркнем, что такие маски не рекомендуют одевать повторно. Ведь чистой она может показаться лишь на вид.



Маска или респиратор / Инфографика 24 канала