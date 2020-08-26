Как эффективно дезинфицировать защитные маски из различных тканей
Маски для лица помогают снизить риск распространения COVID-19, поскольку они препятствуют свободному распространению инфекционных вирусных частиц.
Если человек прикоснется к грязной маске, а затем прикоснется ко рту или к носу, то он может заразиться коронавирусом, сообщает Healthline.
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Поэтому крайне важно мыть руки до и после того, как касаетесь защитной маски и регулярно дезинфицировать свое средство защиты.
Впрочем, маски бывают разными не только по материалу, но и по технологии использования. Поэтому не всем им подходит одинаковая дезинфекция.
Как ухаживать за тканевыми масками для лица
- Помойте руки и осторожно, не касаясь глаз, носа или рта снимите маску,
- Положите средство защиты в стиральную машину и сразу помойте руки,
- Используйте обычный стиральный порошок,
- Стирайте маску при максимальной температуре, указанной для этого типа ткани,
- После стирки дождитесь, пока маска высохнет,
- Пройдитесь по маске утюгом, чтобы подвергнуть ткань высоким температурам.
Если запланировали стирать вручную, то маску можно просто замочить в отбеливающем растворе на 5 минут. Но заметьте, что раствор нужно будет тщательно смыть. После этого нужно, чтобы маска сохла на свежем воздухе.
Можно ли повторно использовать хирургическую маску
Из-за низкого спроса не было проведено никаких экспериментов на эффективную дезинфекцию хирургических масок. Поэтому, специалисты очень настойчиво рекомендуют не использовать такие маски больше одного раза или более 2 часов.
Если вы не можете менять маску каждые 2 часа и несколько этим грешите, все же осматривайте средство защиты после того, как снимаете его. Если маска загрязнена, порвана или насыщена влагой, то ее точно следует выбросить. А если ваша маска кажется чистой и неповрежденной, то между использованием храните ее в чистом бумажном пакете (или любом чистом контейнере, который пропускает воздух).
Но в очередной раз подчеркнем, что такие маски не рекомендуют одевать повторно. Ведь чистой она может показаться лишь на вид.