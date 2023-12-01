Багатьом людям знайомі побоювання, що на спідній білизні можуть накопичуватися патогенні мікроорганізми, які призводять до різних інфекцій. Дійсно, на вашу білизну потрапляють різні бактерії зі шкіри та з інтимної зони. Але це не викликає зараження та розвитку інфекції.

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Навіть регулярне миття рук має більше значення для запобігання інфекціям, ніж прання одягу. Дослідження, проведене Американським коледжем акушерів та гінекологів, не виявило зв'язку між спідньою білизною та інфекціями урогенітальної системи. Отже, носіння старої спідньої білизни не впливає на ваше здоров'я, якщо ви її регулярно перете.

Коли пора викинути спідню білизну

На що звернути увагу:

розтягування – гумка навколо ніг і талії з часом втрачає еластичність;

посадка – обвисла білизна незручна;

частота носіння – спідня білизна, яку ви носите часто, швидше зношується, тканина стоншується і з'являються дірки;

розмір – якщо труси стали тісними, натирають або викликають подразнення, відмовтеся від них.

Як прати білизну

Звичайне прання знижує ризик передачі мікробів. Не періть спідню білизну з сильно забрудненими речами та речами загального користування. Для білизни використовуйте:

м'який мийний засіб;

машинне прання при високій температурі;

сумка для спідньої білизни, щоб захистити її.

Попри те, що спідня білизна сама по собі не може викликати інфекцію, деякі матеріали можуть сприяти росту мікробів і бактерій.

Наприклад, бавовна є хорошим варіантом для спідньої білизни, оскільки вона пропускає повітря і вбирає вологу. У той час як синтетичні матеріали створюють на шкірі тепле і вологе середовище, яке дуже сприятливе для росту бактерій.