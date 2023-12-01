Многим людям знакомы опасения, что на нижнем белье могут накапливаться патогенные микроорганизмы, приводящие к разным инфекциям. Действительно, на ваше белье попадают разные бактерии из кожи и из интимной зоны. Но это не вызывает инфецирования и развития инфекции.

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Даже регулярное мытье рук имеет большее значение для предотвращения инфекций, чем стирка одежды. Исследование, проведенное Американским колледжем акушеров и гинекологов, не выявило связи между нижним бельем и инфекциями урогенитальной системы. Следовательно, ношение старого нижнего белья не влияет на ваше здоровье, если вы его регулярно стираете.

Когда пора выкинуть нижнее белье

На что обратить внимание:

растяжение – резинка вокруг ног и талии со временем теряет упругость;

посадка – обвисшее белье неудобное;

частота ношения – нижнее белье, которое вы носите часто, быстрее изнашивается, ткань утончается и появляются дыры;

размер – если трусы стали тесными, натирают или вызывают раздражение, откажитесь от них.

Как стирать белье

Обычная стирка снижает риск передачи микробов. Не стирайте нижнее белье с загрязненными вещами и вещами общего пользования. Для белья используйте:

мягкое моющее средство;

машинная стирка при высокой температуре;

сумка для нижнего белья, чтобы защитить его.

Несмотря на то, что нижнее белье само по себе не может вызвать инфекцию, некоторые материалы могут способствовать росту микробов и бактерий.

Например, хлопок является хорошим вариантом для нижнего белья, поскольку он пропускает воздух и впитывает влагу. В то время как синтетические материалы создают на коже тёплую и влажную среду, которая очень благоприятна для роста бактерий.