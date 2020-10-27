Вчені представили оновлену дані щодо інкубаційного періоду SARS-CoV-2, який є збудником захворювання COVID-19.

Нові розрахунки інкубаційного періоду

Початкові оцінки, зроблені на ранніх етапах пандемії, коливалися від 4 до 7 днів. Однак з того часу з'явилося безліч звітів, які оцінюють інкубаційний період від одного до 34 днів відзначили дослідники з Трініті-коледжу в Дубліні.

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Наразі уряди країн планують свої стратегії пом'якшення наслідків пандемії, виходячи з максимального інкубаційного періоду в 14 днів. Однак, автори нової роботи провели модельне дослідження, підкресливши варіабельність в цей період, в тому числі можливість інкубації понад 14 днів.

Точна оцінка розподілу інкубаційного періоду для SARS-CoV-2 важлива для моделювання поширення вірусу і ефективності заходів контролю.

Як визначили нові розрахунки

Математичне моделювання ефективного репродуктивного числа R епідемії, поширення інфекції і наступних рішень з планування і пом'якшення наслідків повністю залежить від точних і актуальних оцінок ключових параметрів моделювання.

Команда провела пошук в п'яти базах даних, включаючи CINAHL, MEDLINE, PUBMED, EMBASE, ASSIA і Global Index Medicus, на основі досліджень, опублікованих в період з 1 січня 2020 року по 27 липня 2020 року.

Результати моделювання

Нові розрахунки: мінімальний інкубаційний період становив від 1 до 9 днів, а максимальний — від 4 до 34 днів. Середній інкубаційний період (на основі 30 досліджень) склав 6,71 з 95% довірчим інтервалом від 1 до 12,4 дня.

Довірчий інтервал (ДІ) — це оцінка, яка вказує діапазон значень, в межах якого може знаходитися фактичне значення.

Висновки дослідників

Дослідження свідчить, що середній інкубаційний період може бути значно довше, ніж передбачалося раніше.

Результати підкреслюють варіабельність середнього періоду і можливість подальшої інкубації після 14 днів,

— резюмували вчені.