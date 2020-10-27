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Ученые представили обновленную данные по инкубационному периоду SARS-CoV-2, который является возбудителем заболевания COVID-19.
Новые расчеты инкубационного периода
Первоначальные оценки, сделанные на ранних этапах пандемии, колебались от 4 до 7 дней. Однако с тех пор появилось множество отчетов, оценивающих инкубационный период от одного до 34 дней, отметили исследователи из Тринити-колледжа в Дублине.
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Сейчас правительства стран планируют свои стратегии смягчения последствий пандемии, исходя из максимального инкубационного периода в 14 дней. Однако, авторы новой работы провели модельное исследование, подчеркнув вариабельность в этот период, в том числе возможность инкубации свыше 14 дней.
Точная оценка распределения инкубационного периода для SARS-CoV-2 важна для моделирования распространения вируса и эффективности мер контроля.
Как определили новые расчеты
Математическое моделирование эффективного репродуктивного числа R эпидемии, распространение инфекции и последующих решений по планированию и смягчению последствий полностью зависит от точных и актуальных оценок ключевых параметров моделирования.
Команда провела поиск в пяти базах данных, включая CINAHL, MEDLINE, PUBMED, EMBASE, ASSIA и Global Index Medicus, на основе исследований, опубликованных в период с 1 января 2020 года по 27 июля 2020 года.
Результаты моделирования
Доверительный интервал (ДИ) - это оценка, указывающая диапазон значений, в пределах которого может находиться фактическое значение.
Выводы исследователей
Исследование показывает, что средний инкубационный период может быть значительно дольше, чем предполагалось ранее.
Результаты подчеркивают вариабельность среднего периода и возможность дальнейшей инкубации после 14 дней,
- резюмировали ученые.