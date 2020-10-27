Ученые представили обновленную данные по инкубационному периоду SARS-CoV-2, который является возбудителем заболевания COVID-19.

Новые расчеты инкубационного периода

Первоначальные оценки, сделанные на ранних этапах пандемии, колебались от 4 до 7 дней. Однако с тех пор появилось множество отчетов, оценивающих инкубационный период от одного до 34 дней, отметили исследователи из Тринити-колледжа в Дублине.

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Сейчас правительства стран планируют свои стратегии смягчения последствий пандемии, исходя из максимального инкубационного периода в 14 дней. Однако, авторы новой работы провели модельное исследование, подчеркнув вариабельность в этот период, в том числе возможность инкубации свыше 14 дней.

Точная оценка распределения инкубационного периода для SARS-CoV-2 важна для моделирования распространения вируса и эффективности мер контроля.

Как определили новые расчеты

Математическое моделирование эффективного репродуктивного числа R эпидемии, распространение инфекции и последующих решений по планированию и смягчению последствий полностью зависит от точных и актуальных оценок ключевых параметров моделирования.

Команда провела поиск в пяти базах данных, включая CINAHL, MEDLINE, PUBMED, EMBASE, ASSIA и Global Index Medicus, на основе исследований, опубликованных в период с 1 января 2020 года по 27 июля 2020 года.

Результаты моделирования

Новые расчеты: минимальный инкубационный период составлял от 1 до 9 дней, а максимальный — от 4 до 34 дней. Средний инкубационный период (на основе 30 исследований) составил 6,71 с 95% доверительным интервалом от 1 до 12,4 дня.

Доверительный интервал (ДИ) - это оценка, указывающая диапазон значений, в пределах которого может находиться фактическое значение.

Выводы исследователей

Исследование показывает, что средний инкубационный период может быть значительно дольше, чем предполагалось ранее.

Результаты подчеркивают вариабельность среднего периода и возможность дальнейшей инкубации после 14 дней,

- резюмировали ученые.