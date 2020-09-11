З початком навчального року у час пандемії коронавірусу чимало дітей і їхні батьки відчули стрес. Існують кілька порад, які допоможуть сім’ям почуватися краще в нових умовах.

Про це написала ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у фейсбуці.

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Навчання в школі в час пандемії — складний досвід… Можливе інфікування вірусом, хворі однокласники чи вчителі, закриття класів чи навіть цілих шкіл на карантин — все це викликає нові переживання, які докладаються до тих, що й так зазвичай турбують школярів на початку навчального року,

– пояснила Супрун.

Опитування у Великій Британії показало, що 80% молодих людей з наявними проблемами психічного здоров'я відчували, що їхнє психічне здоров'я погіршилося протягом перших тижнів пандемії коронавірусу.

Водночас батьки дітей також переймаються, адже щодня з'являються дедалі більше подробиць про випадки зараження COVID-19.

Поради, які допоможуть почуватися краще

Будьте чесними та відкритими до обговорення

Як зазначає ексміністерка охорони здоров'я, уникнення розмови про тему, яка всіх хвилює, лише посилить відчуття тривоги в дитини. Тому важливо час від часу обговорювати з дитиною тему COVID-19 та його наслідки в школі.

Важливо підкреслити активну роль дитини в цій ситуації: мити руки, не торкатися обличчя, дотримуватися фізичної дистанції й одягати маску.

Не треба зосереджуватися на речах, які не підконтрольні дитині — наприклад, хтось зі школярів захворів,

– додала Супрун.

Уважно слухайте дитину, коли вона ділиться своїми переживаннями

Ексглава МОЗ рекомендує обговорити можливі варіанти рішень проблеми, допомогти обрати те рішення, яке підходить найкраще та заохотити втілити його в реальному житті.

Назвіть страх, щоб приборкати його

"Запитайте дитину, що її хвилює. Тоді допоможіть їй "назвати" це хвилювання… Називання турбот часто допомагає приборкати страх, допомагаючи дітям зрозуміти, що вони відчувають. Це також дає батькам та дітям загальну мову емоцій, яку можна використовувати в подальших дискусіях, а також надає можливість батькам надати емоційну підтримку та стратегії подолання", – пояснила вона.

Будьте уважні щодо можливого булінгу у школі

Природа хвороби COVID-19 — потужна можливість для знущань з одне одного.

Якщо ви підозрюєте або ваша дитина розповіла вам про знущання в школі, на вулиці чи онлайн — переконайте її, що вона не сама і завжди може про це поговорити. Щодня говоріть з дитиною про явище булінгу (цькування), тоді вона більш охоче розповість вам про таку ситуацію, якщо опиниться в ній,

– зазначила Уляна Супрун.

Побудуйте передбачуваний розклад на кожен день

Один зі способів, як батьки можуть допомогти дітям сформувати відчуття безпеки в час пандемії — створити передбачуваний розпорядок дня. Тобто, нехай дитина прокидається і засинає в один і той самий час, їсть приблизно в однаковий час, і так само виконує домашні завдання, відпочиває.

Фокусуйтеся на позитиві

Супрун вважає, що важливо вислухати і проговорити те, що турбує дітей, також батьки мають заохотити дітей на позитивних моментах.