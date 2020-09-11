Як допомогти дітям звикнути до навчання під час пандемії COVID-19
З початком навчального року у час пандемії коронавірусу чимало дітей і їхні батьки відчули стрес. Існують кілька порад, які допоможуть сім’ям почуватися краще в нових умовах.
Про це написала ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у фейсбуці.
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Навчання в школі в час пандемії — складний досвід… Можливе інфікування вірусом, хворі однокласники чи вчителі, закриття класів чи навіть цілих шкіл на карантин — все це викликає нові переживання, які докладаються до тих, що й так зазвичай турбують школярів на початку навчального року,
– пояснила Супрун.
Водночас батьки дітей також переймаються, адже щодня з'являються дедалі більше подробиць про випадки зараження COVID-19.
Поради, які допоможуть почуватися краще
Будьте чесними та відкритими до обговорення
Як зазначає ексміністерка охорони здоров'я, уникнення розмови про тему, яка всіх хвилює, лише посилить відчуття тривоги в дитини. Тому важливо час від часу обговорювати з дитиною тему COVID-19 та його наслідки в школі.
Важливо підкреслити активну роль дитини в цій ситуації: мити руки, не торкатися обличчя, дотримуватися фізичної дистанції й одягати маску.
Не треба зосереджуватися на речах, які не підконтрольні дитині — наприклад, хтось зі школярів захворів,
– додала Супрун.
Уважно слухайте дитину, коли вона ділиться своїми переживаннями
Ексглава МОЗ рекомендує обговорити можливі варіанти рішень проблеми, допомогти обрати те рішення, яке підходить найкраще та заохотити втілити його в реальному житті.
Назвіть страх, щоб приборкати його
Будьте уважні щодо можливого булінгу у школі
Природа хвороби COVID-19 — потужна можливість для знущань з одне одного.
Якщо ви підозрюєте або ваша дитина розповіла вам про знущання в школі, на вулиці чи онлайн — переконайте її, що вона не сама і завжди може про це поговорити. Щодня говоріть з дитиною про явище булінгу (цькування), тоді вона більш охоче розповість вам про таку ситуацію, якщо опиниться в ній,
– зазначила Уляна Супрун.
Побудуйте передбачуваний розклад на кожен день
Фокусуйтеся на позитиві
Супрун вважає, що важливо вислухати і проговорити те, що турбує дітей, також батьки мають заохотити дітей на позитивних моментах.