Ляшко заявив, що йому не соромно за введений у березні карантин
Система охорони здоров’я в Україні станом на вересень 2020 не має нічого спільного з тією, яка була в березні. Медична система тепер готова допомагати всім хворим на COVID-19.
Про це говорив заступник міністра охорони здоров'я та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко 10 вересня в ефірі одного з українських телеканалів, пише 24 канал.
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Ляшко нагадав, що у березні та квітні в Україні були поодинокі випадки коронавірусної хвороби. Водночас у Західній Європі був "колапс системи охорони здоров'я".
Тоді в європейських країнах було "нікуди привозити й госпіталізувати людей", до того ж вірус був новий із невідомою поведінкою. Тож чи не всі країни змушені були застосувати безпрецедентні обмежувальні заходи.
Чи буде мені соромно? Ніколи в житті мені не буде соромно за те, що ми в березні ввели карантинні обмеження,
– заявив Ляшко.
І додав, що нинішня система охорони здоров’я в Україні не має нічого спільного з тією, яка була в березні: "Сьогодні медична система України готова надавати медичну допомогу всім, хто її потребує".
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