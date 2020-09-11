Система охорони здоров’я в Україні станом на вересень 2020 не має нічого спільного з тією, яка була в березні. Медична система тепер готова допомагати всім хворим на COVID-19.

Про це говорив заступник міністра охорони здоров'я та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко 10 вересня в ефірі одного з українських телеканалів, пише 24 канал.

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Ляшко нагадав, що у березні та квітні в Україні були поодинокі випадки коронавірусної хвороби. Водночас у Західній Європі був "колапс системи охорони здоров'я".

Тоді в європейських країнах було "нікуди привозити й госпіталізувати людей", до того ж вірус був новий із невідомою поведінкою. Тож чи не всі країни змушені були застосувати безпрецедентні обмежувальні заходи.

Чи буде мені соромно? Ніколи в житті мені не буде соромно за те, що ми в березні ввели карантинні обмеження,

– заявив Ляшко.

І додав, що нинішня система охорони здоров’я в Україні не має нічого спільного з тією, яка була в березні: "Сьогодні медична система України готова надавати медичну допомогу всім, хто її потребує".

Чи дійсно система охорони здоров'я України готова лікувати всіх хворих на COVID-19? Лише тиждень тому ЗМІ оприлюднили запис розмови сімейного лікаря та диспетчера "швидкої" про госпіталізацію людини з двобічною пневмонією та підозрою на COVID-19. Там мовиться, що таких пацієнтів у лікарні начебто просто не кладуть – бо у Київській області закінчилися ліжка. Навколо інциденту розгорівся гучний скандал, його деталі за цим та цим посиланнями.

А 8 вересня стало відомо, що лікарка-реанімолог з Івано-Франківської центральної міської лікарні Іванна Дидик заявила, що у їхній лікарні не залишилося місць у відділенні реанімації та вільних апаратів ШВЛ. Щоправда, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків та головний лікар Тарас Масляк спростували цю інформацію. Деталі іншої резонансної історії читайте тут.



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