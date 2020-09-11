С началом учебного года во время пандемии коронавируса многие дети и их родители испытали стресс. Есть несколько советов, которые помогут семьям чувствовать себя лучше в новых условиях.

Об этом написала экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в фейсбуке.

Читайте также Ляшко заявил, что ему не стыдно за введенный в марте карантин

Обучение в школе во время пандемии – сложный опыт... Возможно инфицирование вирусом, больные одноклассники или учителя, закрытие классов или даже целых школ на карантин – все это вызывает новые переживания, которые добавляются к тем, которые и так обычно беспокоят школьников в начале учебного года,

– объяснила Супрун.

Опрос в Великобритании показал, что 80% молодых людей с имеющимися проблемами психического здоровья чувствовали, что их психическое здоровье ухудшилось в течение первых недель пандемии коронавируса.

В то же время родители детей также переживают, ведь ежедневно появляются все больше подробностей о случаях заражения COVID-19.

Советы, которые помогут чувствовать себя лучше

Будьте честны и открыты для обсуждения

Как отмечает экс-министр здравоохранения, избегание разговора о теме, которая всех волнует, лишь усилит чувство тревоги у ребенка. Поэтому важно время от времени обсуждать с ребенком тему COVID-19 и его последствия в школе.

Важно подчеркнуть активную роль ребенка в этой ситуации: мыть руки, не касаться лица, соблюдать физическую дистанцию и одевать маску.

Не надо сосредотачиваться на вещах, которые не подконтрольны ребенку – например, кто-то из школьников заболел,

– добавила Супрун.

Внимательно слушайте ребенка, когда он делится своими переживаниями

Экс-глава Минздрава рекомендует обсудить возможные варианты решений проблемы, помочь выбрать то решение, которое подходит лучше всего и поощрить воплотить его в реальной жизни.

Назовите страх, чтобы обуздать его

"Спросите ребенка, что его волнует. Тогда помогите ему "назвать" это волнение... Называние забот часто помогает обуздать страх, помогая детям понять, что они чувствуют. Это также дает родителям и детям общий язык эмоций, который можно использовать в последующих дискуссиях, а также дает возможность родителям оказать эмоциональную поддержку и стратегии преодоления", – объяснила она.

Будьте внимательны относительно возможного буллинга в школе

Природа болезни COVID-19 – мощная возможность для издевательств друг над другом.

Если вы подозреваете или ваш ребенок рассказал вам об издевательствах в школе, на улице или онлайн – убедите его, что он не один и всегда может об этом поговорить. Ежедневно говорите с ребенком о явлении буллинга (травля), тогда он более охотно расскажет вам о такой ситуации, если окажется в ней,

– отметила Ульяна Супрун.

Постройте предполагаемое расписание на каждый день

Один из способов, как родители могут помочь детям сформировать ощущение безопасности во время пандемии – создать предполагаемый распорядок дня. То есть, пусть ребенок просыпается и засыпает в одно и то же время, ест примерно в одинаковое время, и так же выполняет домашние задания, отдыхает.

Фокусируйтесь на позитиве

Супрун считает, что важно выслушать и проговорить то, что беспокоит детей, также родители должны поощрить детей на положительных моментах.