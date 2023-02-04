У роті кожної людини живе безліч мікроорганізмів. Під час чищення зубів вони разом зі слиною, іноді кров'ю та залишками зубної пасти залишаються на щітці.

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Здавалося б, така різноманітність мікробів має призводити до неприємних наслідків. Але наразі немає жодного задокументованого дослідження, яке б підтвердило, що використовувати таку щітку небезпечно.

Як доглядати за зубною щіткою

Однак існують рекомендації щодо догляду за зубною щіткою, які запобігають розмноженню та розповсюдженню бактерій: