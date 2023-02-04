Во рту каждого человека обитает множество микроорганизмов. При чистке зубов они вместе со слюной, иногда кровью и остатками зубной пасты остаются на щетке.

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Казалось бы, такое разнообразие микробов должно приводить к неприятным последствиям. Но пока нет ни одного задокументированного исследования, подтвердившего, что использовать такую щетку опасно.

Как ухаживать за зубной щеткой

Однако существуют рекомендации по уходу за зубной щеткой, которые предотвращают размножение и распространение бактерий: