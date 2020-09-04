Коли народжується малюк, кожні батьки хочуть зробити все, щоб дитина зростала здоровою. Часто поради інших, статті в інтернеті та міфи про перші зуби стають причиною болю, плачу, відсутності апетиту та сну у дитини.

Пам’ятайте, що заохочення дитини до правильних гігієнічних навичок із догляду за ротовою порожниною необхідно починати із раннього віку. Оскільки безліч причин може вплинути на здоров'я зубів та ясен дитини, пише 24 канал.

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Розібратися, як правильно піклуватись про здоров’я зубів дитини з перших днів, Здоров'ю 24 допоміг професор, засновник мережі стоматологічних клінік й центрів турботи про зуби та ясна Dental Care Office Ярослав Заблоцький.

Культура догляду

Молочні зуби хоч і не на все життя, але відіграють величезну роль у формуванні та розвитку корінних зубів. Всілякі захворювання, що починаються на корені молочного зуба, згодом можуть перейти на зачаток нового корінного зуба. Тому, знання про правильний догляд за зубами з ранніх років – це інвестиція у здоров'я вашої дитини, яка буде приносити "дивіденди" протягом всього її життя. Але не варто забувати й про власний догляд.

Ярослав Заблоцький “Кожен хоч раз відчував той нестерпний зубний біль, який заважає думати, спокійно працювати та й взагалі жити. Турбота про власне здоров'я містить в собі не тільки регулярні заняття спортом, правильне харчування та відпочинок. Звичка відвідувати лікарів тільки тоді, коли вже щось болить – одна з найбільших помилок”.

Основні поради з догляду за дитячими зубами

Доглядайте від першого зуба. Починати чистити зуби дитині потрібно відразу після прорізування першого зуба. Адже зубна емаль відразу після прорізування сформована неповноцінною. Весь перший рік вона поступово дозріває і тому лишається вразливою до карієсу.

Вчасно відвідуйте стоматолога. Перший візит мами з дитиною має бути у 6 місяців. Хоча малюк має лише один зуб чи два, але лікар вже повинен розповісти, що робити і як чистити зуби.

Також, стоматолог має спитати, чим ви годуєте дитину, оскільки від харчування та техніки чищення залежить майбутній стан здоров’я зубів. Далі – щоденний домашній догляд 365 днів зранку та ввечері за персональними рекомендаціями, отриманими в результаті скринінгу здоров'я зубів та візиту до вашого лікаря-гігієніста.

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Корегуйте харчування. Найкращий напій для дитини – звичайна вода. Ваша дитина не знає смаку цукру – не привчайте її до солодких напоїв та солодощів, надмірне вживання цукру прискорює руйнування зубної емалі.

Полегшіть прорізування. Коли у дитини ріжуться зубки, то зазвичай, від цього страждає і вона, і всі навколо. Тому для цього, краще за все використовувати гризунці та небулайзери, вони є безпечнішими.

Не використовуйте знеболювальні гелі, оскільки вміст деяких речовин у гелях може ускладнювати ковтання, збільшуючи ризик вдавитися або вдихнути їжу, вони впливають на серце і нервову систему і можуть викликати отруєння.

Формуйте звички. Мінімізуйте слинні контакти, такі як: облизування ложки, пустунця, соски – вони є причиною виникнення карієсу. А також, не привчайте дитину до нічного пиття з пляшечки, адже рефлекс смоктання може впливати на формування майбутнього прикусу. Тому, як тільки дитина навчиться самостійно сидіти, привчіть її пити з горнятка.

Доглядайте за зубами регулярно та контролюйте чищення дитиною зубів до 10 років, а якщо потрібно – самі чистіть їм зуби. Подавайте дитині приклад. Добре доглядайте за своїми власними зубами, і ви дасте їй зрозуміти, що гігієна ротової порожнини – це щось дуже цінне.

Тому, щоб вам було простіше дотримуватися всіх рекомендацій та контролювати чищення зубів у дітей, можна за допомогою мобільного додатку Dental Care App, з його підказками та "нагадайками", ви зможете зберегти зуби здоровими,

– сказав Заблоцький.