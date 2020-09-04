Когда рождается малыш, каждые родители хотят сделать все, чтобы ребенок рос здоровым. Часто советы других, статьи в интернете и мифы о первых зубах становятся причиной боли, плача, отсутствия аппетита и сна у ребенка.

Помните, что поощрение ребенка к правильным гигиеническим навыкам по уходу за ротовой полостью необходимо начинать с раннего возраста. Поскольку множество причин может повлиять на здоровье зубов и десен ребенка, пишет 24 канал.

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Разобраться, как правильно заботиться о здоровье зубов ребенка с первых дней, здоровью 24 помог профессор, основатель сети стоматологических клиник и центров заботы о зубах и деснах Dental Care Office Ярослав Заблоцкий.

Культура ухода

Молочные зубы хоть и не на всю жизнь, но играют огромную роль в формировании и развитии коренных зубов. Всевозможные заболевания, которые начинаются на корне молочного зуба, впоследствии могут перейти на зачаток нового коренного зуба. Поэтому, знание о правильном уходе за зубами с ранних лет – это инвестиция в здоровье вашего ребенка, которая будет приносить "дивиденды" на протяжении всей его жизни. Но не стоит забывать и о собственном уходе.

Ярослав Заблоцкий "Каждый хоть раз испытывал ту невыносимую зубную боль, которая мешает думать, спокойно работать да и вообще жить. Забота о собственном здоровье содержит в себе не только регулярные занятия спортом, правильное питание и отдых. Привычка посещать врачей только тогда, когда уже что-то болит – одна из самых больших ошибок”.

Основные советы по уходу за детскими зубами

Ухаживайте от первого зуба. Начинать чистить зубы ребенку нужно сразу после прорезывания первого зуба. Ведь зубная эмаль сразу после прорезывания сформирована неполноценной. Весь первый год она постепенно созревает и поэтому остается уязвимой к кариесу.

Вовремя посещайте стоматолога. Первый визит мамы с ребенком должен быть в 6 месяцев. Хотя малыш имеет только один зуб или два, но врач уже должен рассказать, что делать и как чистить зубы.

Также, стоматолог должен спросить, чем вы кормите ребенка, поскольку от питания и техники чистки зависит будущее состояние здоровья зубов. Далее – ежедневный домашний уход 365 дней утром и вечером по персональным рекомендациям, полученным в результате скрининга здоровья зубов и визита к вашему врачу-гигиенисту.

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Корректируйте питание. Самый лучший напиток для ребенка – обычная вода. Ваш ребенок не знает вкуса сахара – не приучайте его к сладким напиткам и сладостям, чрезмерное употребление сахара ускоряет разрушение зубной эмали.

Облегчите прорезывание. Когда у ребенка режутся зубки, то обычно, от этого страдает и он, и все вокруг. Поэтому для этого, лучше всего использовать грызунки и небулайзеры, они безопаснее.

Не используйте обезболивающие гели, поскольку содержание некоторых веществ в гелях может затруднять глотание, увеличивая риск подавиться или вдохнуть пищу, они влияют на сердце и нервную систему и могут вызвать отравление.

Формируйте привычки. Минимизируйте слюнные контакты, такие как: облизывание ложки, пустышки, соски – они являются причиной возникновения кариеса. А также, не приучайте ребенка к ночному питью из бутылочки, ведь рефлекс сосания может влиять на формирование будущего прикуса. Поэтому, как только ребенок научится самостоятельно сидеть, приучите его пить из чашки.

Ухаживайте за зубами регулярно и контролируйте чистку ребенком зубов до 10 лет, а если нужно – сами чистите им зубы. Подавайте ребенку пример. Хорошо ухаживайте за своими собственными зубами, и вы дадите ему понять, что гигиена ротовой полости – это что-то очень ценное.

Поэтому, чтобы вам было проще придерживаться всех рекомендаций и контролировать чистку зубов у детей, можно с помощью мобильного приложения Dental Care App, с его подсказками и "напоминалками", вы сможете сохранить зубы здоровыми,

– сказал Заблоцкий.