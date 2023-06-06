Для чого приводять загальний аналіз крові

Часто аналіз призначають як частину планового огляду, щоб дізнатися про загальний стан пацієнта. Іноді аналіз використовують, щоб з'ясувати причину різних симптомів, наприклад, слабкості, стомлюваності, лихоманки, запалення, синців або кровотечі. Також дослідження призначають, якщо є підозра на інфекцію.

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Ще загальний аналіз крові використовують, якщо людина має діагностоване захворювання, яке впливає на компоненти крові, наприклад анемія або лейкемія. Під час першої еритроцитів дуже мало, а під час другої лейкоцитів дуже багато. Так лікар зможе точніше зрозуміти стан пацієнта та перевірити ефективність лікування.

Під час аналізу вимірюють кількість компонентів крові:

еритроцитів – червоних кров'яних тілець, які переносять кисень;

лейкоцитів, що борються з інфекціями;

гемоглобіну – білка, що переносить кисень у червоних кров'яних тільцях;

гематокрит – об'єм червоних кров'яних клітин у крові;

тромбоцитів, які відповідають за згортання крові.

Це є основні показники. Залежно від клініки, крім них, до аналізу можуть входити й інші компоненти.

Як проходить аналіз

До дослідження не потрібно готуватися, можна їсти і пити як завжди. Але іноді зразок, який взяли для загального аналізу крові, можуть відправляти і на інше дослідження, перед яким не можна їсти та пити деякий час. Точні інструкції дає лікар.

Кров беруть із вени. Лаборант дезінфікує ділянку на згині ліктя, після чого вводить голку. Він набирає у шприц кров, а потім переливає її у пробірку. Область знову дезінфікує та залишає на ній ватку, з якої потрібно ходити кілька хвилин. Іноді кров беруть із пальця, якщо з вени неможливо це зробити.

Після аналізу можна одразу повертатися до повсякденних справ. Якщо людині стало погано, наприклад, запаморочення голови, то достатньо кілька хвилин посидіти в лікарні.

Як часто потрібно здавати загальний аналіз крові

Якщо людина не має хронічних захворювань і потреби моніторити рівень якихось показників з певною частотою (наприклад, вимірювати рівень глюкози при цукровому діабеті), то здавати аналізи, коли ви почуваєтесь добре – це благодійний внесок лабораторії.

Немає жодного дослідження, що показує, що виживання у групі населення, яка не здавала щорічно аналізи, нижча, ніж у тих, хто раз на 12 місяців залишав гроші в лабораторії. Лаби ж пропонують різноманітні набори щорічного обстеження, їх склад різноманітний і є творчим польотом фантазії маркетологів у компанії з комерційним директором.

Тому здавайте аналізи тільки за призначенням лікаря!