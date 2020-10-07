У США провели дослідження про негативний вплив антибіотиків на здоров'я пацієнтів. У 20% хворих розвинулася хоча б одна побічна реакція, а 19% отримували препарати, які для них не були показані.

Дослідження провела група вчених зі Школи медицини Університету Джонса Хопкінса.

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Як відбувалося дослідження

Вчені проаналізували дані півтори тисячі пацієнтів, які перебували в стаціонарі в середньому не менше 4 днів і отримували антибіотики не менше 24 годин з початку госпіталізації. Найбільш часто застосовувалися антибіотики цефалоспорини, ванкоміцин і цефепим.

Які побічні реакції найчастіше трапляються від антибіотиків

Результати дослідження показали, що у 20% (298) пацієнтів спостерігалося розвиток мінімум однієї побічної реакції на застосування антибіотиків. Крім того, виявилося, що 19% (297) пацієнтів отримували антибіотики, які не були для них клінічно показані.

В цілому було відзначено 324 випадки (21,6%) розвитку побічних реакцій на антибіотики, з яких 186 (57%) відбулися протягом 30 днів з початку терапії, 138 (9,2%) – протягом 90 днів.

Найбільш поширеними побічними реакціями, які розвивалися протягом 30 днів, були шлунково-кишкові (42%), ниркові (24%) і гематологічні (15%) реакції. Крім того, дослідники виявили, що кожні додаткові десять днів антибіотикотерапії підвищували ризик розвитку побічних реакцій на 3%.

Раціональне використання антибіотиків

Автори дослідження особливо підкреслили, що, попри очевидну користь, яку може принести грамотне застосування антибіотиків, потрібно ретельно зважувати доцільність їх призначення і тривалість курсу для того, щоб мінімізувати ризик виникнення побічних реакцій на препарати.