В США провели исследование о негативном влиянии антибиотиков на здоровье пациентов. У 20% больных развилась хотя бы одна побочная реакция, а 19% получали препараты, которые для них не были показаны.

Исследование было проведено группой ученых из школы медицины Университета Джонса Хопкинса.

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Как происходило исследование

Ученые проанализировали данные полутора тысяч пациентов, которые находились в стационаре в среднем не менее 4 дней и получали антибиотики не менее 24 часов с начала госпитализации. Наиболее часто применялись антибиотики цефалоспорин, ванкомицин и цефепим.

Какие побочные реакции чаще всего случаются от антибиотиков

Результаты исследования показали, что у 20% (298) пациентов наблюдалось развитие минимум одной побочной реакции на применение антибиотиков. Кроме того, оказалось, что 19% (297) пациентов получали антибиотики, которые не были для них клинически показаны.

В целом было отмечено 324 случая (21,6%) развития побочных реакций на антибиотики, из которых 186 (57%) произошли в течение 30 дней с начала терапии, 138 (9,2%) – в течение 90 дней.

Наиболее распространенными побочными реакциями, которые развивались в течение 30 дней, были желудочно-кишечные (42%), почечные (24%) и гематологические (15%) реакции. Кроме того, исследователи обнаружили, что каждые дополнительные десять дней антибиотикотерапии повышали риск развития побочных реакций на 3%.

Рациональное использование антибиотиков

Авторы исследования особо подчеркнули, что, несмотря на очевидную пользу, которую может принести грамотное применение антибиотиков, нужно тщательно взвешивать целесообразность их назначения и продолжительность курса для того, чтобы минимизировать риск возникновения побочных реакций на препараты.