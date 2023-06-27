Часто люди думають, що їм потрібно мити голову щодня, інакше у них буде масне, жирне волосся, але дерматологи переконують, що це не зовсім так.

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Якщо люди спробують не робити це щоденно, то побачать, що насправді у них не така жирна шкіра голови чи волосся,

– цитує видання доктора Ентоні Россі – співробітника Американської академії дерматологічної асоціації.

Як часто треба мити голову? Це залежить від багатьох факторів, включно з типом волосся, ступенем жирності вашої шкіри голови та вашим рівнем активності. Це щось на кшталт особистої справи кожного – переконані фахівці.

Занадто часте миття може висушити та зробити волосся тьмяним, а накопичення жиру через недостатнє миття також може призвести до неприємного запаху й лущення.

Оптимально: 1 – 2 рази на тиждень

Россі зазвичай каже своїм пацієнтам, що вони повинні мити голову один або два рази на тиждень. Але якщо ви застосовували хімічні процедури, які можуть зробити ваше волосся сухим, наприклад, відбілювання, хімічну завивку або засоби для релаксації, ви можете мити його рідше одного разу на тиждень, щоб уникнути ламкості або посічених кінчиків.

Згідно з даними Американської академії дерматологічної асоціації, якщо ваша шкіра голови дуже жирна, можливо, вам доведеться мити її раз на день.

Також на це може впливати ваш вік. Так, під час статевого дозрівання стається сплеск гормонів, тому сальні залози можуть збільшуватися. Під час статевого дозрівання шкіра голови може бути більш жирною, тому частіше мити волосся може бути корисним.

За даними асоціації, наша шкіра голови виробляє менше жиру, коли ми старіємо.

Асоціація зазначає, що ваше волосся може бути більш схильним до висихання або ламкості, якщо воно кучеряве. Занадто часте миття може погіршити ситуацію, тому густе, кучеряве волосся зазвичай не потрібно мити щодня або навіть щотижня.

Але ви повинні мити його принаймні кожні 2 – 3 тижні, щоб зберегти шкіру голови й волосся чистим і здоровим.