Більшість чоловіків купують нові труси раз на 5 років, а хтось робить ці покупки лише через кожні 20 років.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, які отримала одна з компаній-виробників спідньої білизни в Великобританії, пише The Sun.

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Деякі чоловіки користуються однією і тією ж білизною по 20 років. Можна легко собі уявити, в який стан можуть перетворитися труси, які носять і перуть такий довгий період часу. Але більшість чоловіків Туманного Альбіону купує нові труси кожні 5 років.



Чоловіки не люблять купувати спідню білизну / Фото lavantis

Опитування також показало, що в багатьох випадках покупки насправді є подарунками на день народження, Різдво чи з якихось інших приводів. Понад 40% чоловіків зізнаються, що труси для них купують партнери.

А понад 35% все ще залежать в цьому питанні від своїх мам. Причому мова йде не про дітей або підлітків, а про людей молодих і середнього віку. Автори опитування назвали отримані результати "депресивними".

Чоловіки не замислюючись викидають гроші на різного роду дорогі штучки, але ігнорують відділи магазинів, де продається спідня білизна. Це ганьба, чоловікам потрібно переглянути ставлення до власного зовнішнього вигляду,

– зазначили автори дослідження.