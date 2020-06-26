Большинство мужчин покупают новые трусы раз в 5 лет, а кто-то делает эти покупки только через каждые 20 лет.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, которые получила одна из компаний-производителей нижнего белья в Великобритании, пишет The Sun.

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Некоторые мужчины пользуются одним и тем же бельем по 20 лет. Можно легко себе представить, в какое состояние могут превратиться трусы, которые носят и стирают такой долгий период времени. Но большинство мужчин Туманного Альбиона покупает новые трусы каждые 5 лет.

Мужчины не любят покупать нижнее белье / Фото lavantis

Опрос также показал, что во многих случаях покупки на самом деле являются подарками на день рождения, Рождество или по каким другим поводам. Более 40% мужчин признаются, что трусы для них покупают партнеры.

А свыше 35% все еще зависят в этом вопросе от своих мам. Причем речь идет не о детях или подростках, а о людях молодых и среднего возраста. Авторы опроса назвали полученные результаты "депрессивными".

Мужчины не задумываясь выбрасывают деньги на разного рода дорогие штучки, но игнорируют отделы магазинов, где продается нижнее белье. Это позор, мужчинам нужно пересмотреть отношение к собственному внешнему виду,

– отметили авторы исследования.