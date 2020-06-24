Новое исследование на близнецах показало, что генетика во многом определяет любовь людей к объятиям и прикосновениям других людей.

Но это касается только женщин, а не мужчин, говорится в исследовании ученых из Университета Аризоны.

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Они выяснили, что любовь к прикосновениям для женщин на 45% имеет наследственное происхождение и на 55% – формируется под влиянием среды, в которой они живут (отношения и другой личный опыт).

При этом генетика в этом вопросе на мужчин не влияет – их предпочтения формируются лишь под влиянием внешних факторов.



У мужчин формируется любовь к объятиям только из личного опыта / Фото unsplash

Как проходило исследование

В исследовании приняли участие 464 пары взрослых близнецов (с идентичными генотипами и с разными) – от 19 до 84 лет. Участникам предложили заполнить анкеты и оценить, насколько они экспрессивны в проявлении нежных чувств. Затем ученые сравнили ответы в каждой паре.

Люди, которые в большей степени склонны к объятиям, могут испытывать тактильный голод во время социального дистанцирования, подчеркивают авторы исследования.