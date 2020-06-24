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На линии огня: истории жизни медиков, умерших от коронавируса в Украине
21 июня , 09:30 На линии огня: истории жизни медиков, умерших от коронавируса в Украине
Анастасія Манюхіна
Массовые акции, протесты и COVID-19: как уберечься и что делать в случае появления симптомов
17 июня , 19:02 Массовые акции, протесты и COVID-19: как уберечься и что делать в случае появления симптомов
Анастасія Кушпіт
В Украине откроют вторую волну больниц для пациентов с коронавирусом
11:06, сегодня В Украине откроют вторую волну больниц для пациентов с коронавирусом
В Украине за сутки обнаружили около тысячи новых больных COVID-19
09:06, сегодня В Украине за сутки обнаружили около тысячи новых больных COVID-19
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Новости о коронавирусе 23 июня: новые правила отдыха заграницей, ослабления в Киеве
06:00, сегодня Новости о коронавирусе 23 июня: новые правила отдыха заграницей, ослабления в Киеве
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