Нове дослідження на близнюках показало, що генетика багато в чому визначає, на любов людей до обіймів та дотиків інших людей.

Але це стосується тільки жінок, але не для чоловіків, йдеться в дослідженні вчених з Університету Аризони.

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Вони з'ясували, що любов до дотиків для жінок на 45% має спадкове походження і на 55% – під впливом середовища, в якому живуть (відносини й інший особистий досвід).

При цьому генетика у цьому питанні на чоловіків не впливає – їхні вподобання формуються лише під впливом зовнішніх факторів.



У чоловіків формується любов до обіймів лише з особистого досвіду / Фото unsplash

Як проходило дослідження

У дослідженні взяли участь 464 пари дорослих близнюків (з ідентичними генотипами й з різними) – від 19 до 84 років. Учасникам запропонували заповнити анкети й оцінити, наскільки вони експресивні в прояві ніжних почуттів. Потім учені порівняли відповіді в кожній парі.

Люди, які більшою мірою схильні до обіймів, можуть відчувати тактильний голод під час соціального дистанціювання, підкреслюють автори дослідження.