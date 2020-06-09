Через пандемію коронавірусу у світі чимало країн закрили школи і наразі завершують навчання онлайн. Також тривають обговорення стосовно питання відкриття навчальних закладів і підготовки до цього процесу.

Про це написала ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у фейсбуці.

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За її словами, школа є також місцем для соціалізації, спілкування з однолітками, а для багатьох дітей у різних країнах світу – єдина можливість мати соціальний, медичний захист, а також харчування.

Супрун заявила, що великі перерви у відвідуванні школи та відрив від навчального процесу також впливають на нерівність в отриманні знань.

Як безпечно повернутися до навчання у школах

Створити умов для безпечного відкриття

Якщо випадки хвороби восени чи взимку будуть збільшуватися, школи можуть знову закрити. Можливий спосіб цього уникнути – навчитися ефективно контролювати пандемію в майбутньому.

Тестування, відстеження контактів та ізоляція інфікованих залишаються найбільш ефективними методами протидії поширенню вірусу SARS-CoV-2. Якщо цього не забезпечити, відкриття шкіл, зокрема, може залишатися під питанням. Тож в першу чергу зусилля громад, місцевої влади та уряду повинні зосередитися на цьому, адже це – основа,

– наголосила Уляна Супрун.



Рекомендації, як безпечно повернутися до навчання у школах / Фото: Unsplash

Забезпечити фізичне дистанціювання

CDC рекомендує дотримуватися фізичної дистанції навіть в період, коли ризик передачі вірусу низький. Тому, на думку ексочільниці МОЗ, практика фізичного дистанціювання має неодмінно впроваджуватися в школах.

На жаль, забезпечити дотримання дистанції щонайменше у 1,5 метри, коли діти знаходяться у школі та постійно рухаються, – складно.

Серед рекомендацій:

зменшити кількість дітей, що перебувають в кабінеті одночасно,

розставити парти на відстані 1,5-2 метри,

обмежити змішування дітей у спільних просторах,

скасувати поїздки та позакласні активності,

одягати маски, коли дотримання дистанції неможливе.

Навчальний процес потрібно планувати так, аби діти, які не мають змоги навчатися дистанційно, могли отримати знання в школі у безпечних умовах. Це, наприклад, діти, які не мають доступу до інтернету чи не мають вдома комп’ютер, або маленькі діти, для яких навчання онлайн може бути особливо складним,

– додала колишня міністерка.

Запровадження заходів інфекційного контролю