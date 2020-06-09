Из-за пандемии коронавируса в мире немало стран закрыли школы и сейчас заканчивают обучение онлайн. Также продолжаются обсуждения относительно вопроса открытия учебных заведений и подготовки к этому процессу.

Об этом написала экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в фейсбуке.

Читайте также Как не заразиться коронавирусом в метро

По ее словам, школа является также местом для социализации, общения со сверстниками, а для многих детей в разных странах мира – единственная возможность иметь социальную, медицинскую защиту, а также питание.

Супрун заявила, что большие перерывы в посещении школы и отрыв от учебного процесса также влияют на неравенство в получении знаний.

Как безопасно вернуться к обучению в школах

Создать условия для безопасного открытия

Если случаи болезни осенью или зимой будут увеличиваться, школы могут снова закрыть. Возможный способ этого избежать – научиться эффективно контролировать пандемию в будущем.

Тестирование, отслеживание контактов и изоляция инфицированных остаются наиболее эффективными методами противодействия распространению вируса SARS-CoV-2. Если этого не обеспечить, открытие школ, в частности, может оставаться под вопросом. Поэтому в первую очередь усилия общин, местных властей и правительства должны сосредоточиться на этом, ведь это – основа,

– отметила Ульяна Супрун.



Рекомендации, как безопасно вернуться к обучению в школах / Фото: Unsplash

Обеспечить физическое дистанцирование

CDC рекомендует придерживаться физической дистанции даже в период, когда риск передачи вируса низкий. Поэтому, по мнению экс-главы Минздрава, практика физического дистанцирования должна непременно внедряться в школах.

К сожалению, обеспечить соблюдение дистанции минимум в 1,5 метра, когда дети находятся в школе и постоянно движутся, – сложно.

Среди рекомендаций:

уменьшить количество детей, находящихся в кабинете одновременно,

расставить парты на расстоянии 1,5-2 метра,

ограничить смешивание детей в совместных пространствах,

отменить поездки и внеклассные активности,

одевать маски, когда соблюдение дистанции невозможно.

Учебный процесс нужно планировать так, чтобы дети, которые не имеют возможности учиться дистанционно, могли получить знания в школе в безопасных условиях. Это, например, дети, у которых нет доступа к интернету или нет дома компьютера, или маленькие дети, для которых обучение онлайн может быть особенно сложным,

– добавила бывший министр.

Введение мер инфекционного контроля