Американські вчені повідомляють, що у тих людей, які їдять шоколад хоча б раз на тиждень, ризик появи коронарної недостатності нижчий на 8%.

Метааналіз шести довгострокових досліджень показав, що коронарна недостатність і вживання шоколаду пов'язані, повідомляє European Journal of Preventive Cardiology.

До теми Яке харчування допоможе знизити артеріальний тиск

Какао містить флавоноїди, які забезпечують антиоксидантний ефект. Насамперед це дозволяє захистити серцево-судинну систему.

Фахівці з Бейлорського медичного коледжу в Техасі провели систематичний огляд і метааналіз робіт, які були присвячені вивченню зв'язку між споживанням шоколаду і коронарною недостатністю.

Коронарна недостатність – що це? Це порушення кровотоку в судинах міокарда, яке лежить в основі ішемічної хвороби серця та інших гострих серцевих захворювань.

З робіт, які були випущені з 1966 по 2020 рік, науковці відібрали шість досліджень з довгостроковим дизайном дослідження (які в середньому тривали близько 8 років). Загалом, до них було долучено 336 289 людей. Впродовж досліджень у 21 777 діагностували коронарну недостатність або пов'язані з нею захворювання, зокрема: інфаркт міокарда, серцеву недостатність і інсульт.

Як шоколад пов'язаний з коронарною недостатністю

Серед тих учасників, які споживали приблизно 30 грамів шоколаду на тиждень або більше, ризик коронарної недостатності був на вісім відсотків нижчим у порівнянні з тими, хто їв шоколад рідше ніж один раз на тиждень.

Втім, попри велику для метааналізу вибірку, дослідження має обмеження. Дослідники не враховували інші особливості дієти учасників. Також важливо, що у дослідженнях брали участь лише жителі США, Австралії та Швеції. Також не враховувався вміст какао в шоколаді, у той час як в деяких дослідженнях цей фактор є ключовим.