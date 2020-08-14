Американские ученые сообщают, что у тех людей, которые едят шоколад хотя бы раз в неделю, риск появления коронарной недостаточности ниже на 8%.

Метаанализ шести долгосрочных исследований показал, что коронарная недостаточность и употребление шоколада связаны, сообщает European Journal of Preventive Cardiology.

К теме Какое питание поможет снизить артериальное давление

Какао содержит флавоноиды, которые обеспечивают антиоксидантный эффект. Прежде всего это позволяет защитить сердечно-сосудистую систему.

Специалисты из Бейлорского медицинского колледжа в Техасе провели систематический обзор и метаанализ работ, посвященных изучению связи между потреблением шоколада и коронарной недостаточностью.

Коронарная недостаточность – что это? Это нарушение кровотока в сосудах миокарда, которое лежит в основе ишемической болезни сердца и других острых сердечных заболеваний.

Из работ, которые были выпущены с 1966 по 2020 год, ученые отобрали шесть исследований с долгосрочным дизайном исследования (которые в среднем длились около 8 лет). В общем, к ним были добавлены 336 289 человек. В течение исследований в 21 777 диагностировали коронарную недостаточность или связанные с ней заболевания, в частности: инфаркт миокарда, сердечную недостаточность и инсульт.

Как шоколад связан с коронарной недостаточностью

Среди участников, которые потребляли примерно 30 граммов шоколада в неделю или больше, риск коронарной недостаточности был на восемь процентов ниже по сравнению с теми, кто ел шоколад реже одного раза в неделю.

Впрочем, несмотря на большую для метаанализа выборку, исследование имеет ограничения. Исследователи не учитывали другие особенности диеты участников. Также важно, что в исследованиях участвовали только жители США, Австралии и Швеции. Также не учитывалось содержание какао в шоколаде, в то время как в некоторых исследованиях этот фактор является ключевым.