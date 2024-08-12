Пухлини голови та шиї охоплюють злоякісні новоутворення в області горла, гортані, носа, носових пазух і ротової порожнини. Ці види раку є шостими за поширеністю у світі.

Також на тему Росіяни брешуть, що Україна перетвориться на "плантацію марихуани"

Нове дослідження канабісу

Група дослідників з різних університетів Каліфорнії (США) вирішила вивчити клінічну кореляцію між споживанням канабісу та злоякісними новоутвореннями у зазначеній області. Вони проаналізували медичну базу даних, що включає понад чотири мільйони пацієнтських записів. Серед них у 116 тисяч було виявлено залежність від каннабіноїдів.

Канабіс підвищує ризик раку

У групі із залежністю від марихуани випадки раку голови та шиї зустрічалися значно частіше. Після коригування на демографічні та інші фактори, вчені виявили, що ризик захворювання на рак голови та шиї у людей, які вживають канабіс, був у 3,5 – 5 разів вищим у порівнянні з тими, хто не вживав цю речовину.

Ризик раку ротової порожнини становив 2,51, раку ротогорла – 4,9, а раку гортані – 8,39. Така тенденція спостерігалася як серед людей похилого віку, так і серед молодих людей. Проте автори дослідження зазначили, що структура дослідження не дозволяє встановити причинно-наслідковий зв'язок, а лише вказує на наявність кореляції.

Серед обмежень дослідження було зазначено, що не всі пацієнти могли повідомити про свою залежність від канабісу, а також були відсутні дані про дозування, частоту та способи вживання. Крім того, на результати могли вплинути супутні фактори, такі як вживання алкоголю та тютюну.

Дослідники наголосили на необхідності подальших наукових досліджень у цій галузі, враховуючи збільшення споживання канабісу серед молоді та тенденцію до його повної легалізації. З іншого дослідження стало відомо, що в США марихуана нещодавно стала популярнішою, ніж алкоголь.