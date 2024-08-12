Опухоли головы и шеи охватывают злокачественные новообразования в области горла, гортани, носа, носовых пазух и ротовой полости. Эти виды рака являются шестыми по распространенности в мире.

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Новое исследование каннабиса

Группа исследователей из разных университетов Калифорнии (США) решила изучить клиническую корреляцию между потреблением каннабиса и злокачественными новообразованиями в указанной области. Они проанализировали медицинскую базу данных, включающую более четырех миллионов пациентских записей. Среди них у 116 тысяч была выявлена зависимость от каннабиноидов.

Каннабис повышает риск рака

В группе с зависимостью от марихуаны случаи рака головы и шеи встречались значительно чаще. После корректировки на демографические и другие факторы, ученые обнаружили, что риск заболевания раком головы и шеи у людей, употребляющих каннабис, был в 3,5 – 5 раз выше по сравнению с теми, кто не употреблял это вещество.

Риск рака ротовой полости составлял 2,51, рака ротоглотки – 4,9, а рака гортани – 8,39. Такая тенденция наблюдалась как среди пожилых людей, так и среди молодых людей. Однако авторы исследования отметили, что структура исследования не позволяет установить причинно-следственную связь, а лишь указывает на наличие корреляции.

Среди ограничений исследования было отмечено, что не все пациенты могли сообщить о своей зависимости от каннабиса, а также отсутствовали данные о дозировке, частоту и способы употребления. Кроме того, на результаты могли повлиять сопутствующие факторы, такие как употребление алкоголя и табака.

Исследователи отметили необходимость дальнейших научных исследований в этой области, учитывая увеличение потребления каннабиса среди молодежи и тенденцию к его полной легализации. Из другого исследования стало известно, что в США марихуана недавно стала популярнее, чем алкоголь.